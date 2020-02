Résultats euromillion du mardi 11 février 2020

Tirage du Jour – La cagnotte de ce mardi est retombée à sa mise initiale, ce qui signifie que nous avons eu notre premier gagnant du mois de février. L’heureux gagnant de ce deuxième mois de l’année 2020 a empoché une super cagnotte de 130 millions d’euros. Selon les rapports de gains, il ne s’agit malheureusement pas d’un joueur résident en France. Pour ce 11 février, la française des jeux et ses partenaires européens vous offre l’occasion de repartir avec la somme de 17 millions d’euros. Pour empocher le jackpot de la soirée, il aurait fallu valider une grille euromillion avant l’heure, mais surtout être en mesure de cocher les bons numéros de la soirée.

Les résultats du tirage euromillion de ce mardi 11 février viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Pour rappel, le mois de février a déjà connu son premier gagnant, ce qui veut dire que la coutume d’au moins un gagnant par mois est pour le moment respectée. Le premier gagnant du mois de février a empoché une super cagnotte vendredi dernier, puisque la française des jeux et ses partenaires européens ont fait grimper les enchères dans cette loterie européenne. Pour ceux et celles qui ont joué ce soir, la FDJ et ses partenaires européens garantissaient la somme de 17 millions d’euros au joueur qui trouverait la bonne combinaison. Pour tenter de décrocher cette somme, il fallait juste valider une grille classique comme l’ont fait des millions de joueurs européens avant la soirée. Outre cette opportunité qui s’offre à vous de remporter la somme de 17 millions d’euros, la Française des jeux a offert la bagatelle d’un million d’euros à un joueur résident en France ce soir. Selon les rapports de gains, le gagnant de la soirée nous vient de la région de la nouvelle Aquitaine. Alors si vous avez une grille et que vous résidez dans la région, vous avez probablement l’occasion d’empocher la somme d’un million d’euros.

Pas de super cagnotte en jeu ce soir dans la loterie européenne, mais la somme mise en jeu vous permettra de réaliser nombres de vos rêves. Changer de vie grâce à l’euromillion, c’est bel et bien possible, à condition d’avoir les numéros gagnants lors du tirage proposé tous les mardis et vendredis soir. Après avoir mis en jeu la somme de 130 millions d’euros la semaine dernière, la FDJ et ses partenaires européens sont revenus à la mise initiale de 17 millions d’euros ce mardi 11 février, signe que le mois de février a déjà connu son premier gagnant. Ce dernier n’est malheureusement pas un joueur résident en France selon les informations sur sa localisation fournies après le tirage euromillion. Conformément au règlement du jeu, la cagnotte revient à sa mise initiale lorsqu’aucun gagnant est tiré au sort dans la loterie européenne. Pour ce mardi soir, le jackpot proposé s’élève donc à 17 millions d’euros. Si vous tenté votre chance comme des millions de joueurs alors vous êtes dans l’attente des résultats. Fin du suspense, nous vous dévoilons les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher le méga jackpot du tirage euromillion. Pour repartir avec la cagnotte, il tout simplement être capable de jouer les numéros suivants sur votre grille : 24-26-32-43-46. Mais avoir les cinq numéros n’étaient pas suffisant, car il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de ce tirage du 12 novembre : 6-10. Concernant le tirage My Million, l’heureux millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : VQ 986 5562. Le gagnant de la soirée a été localisé dans la région de la nouvelle aquitaine.

Partage de gain en parts égales

Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot de 17 millions d’euros mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Mais vous devrez partager la cagnotte en parts égales si vous n’êtes pas l’unique joueur à avoir deviner les bons numéros.