Résultat tirage euromillion du 18 février 2020

Tirage du mardi – La Française des jeux et ses partenaires européens avaient remis le compteur des gains à sa mise initiale pour la soirée de la Saint-Valentin, puisque le premier gagnant du mois de février avait été désigné lors du précédent tirage. La somme mise en jeu pour la soirée spéciale du vendredi dernier était seulement de 17 millions d’euros. En l’absence d’un gagnant pour cette soirée exceptionnelle, la Française des jeux et ses partenaires européens ont donc fait grimper les enchères à la loterie européenne ce soir. Si vous avez validé une grille ce 18 février, alors attendez-vous à repartir avec la bagatelle de 27 millions d’euros, à conditions d’avoir bien sûr coché, les bonnes cases. Pour le savoir, jetons un œil aux résultats de la soirée.

Les résultats de la loterie euromillion de ce mardi 18 février viennent d’être mis en ligne. Mais avant le tirage de la soirée, la Française des jeux a désigné l’heureux millionnaire de la soirée qui repart avec la somme d’un million d’euros grâce à son code My Million. Concernant le jackpot qui était convoité ce soir par des millions de joueurs, il s’élevait à la bagatelle de 27 millions d’euros, soit une cagnotte en hausse de 10 millions d’euros par rapport au précédent tirage. L’unique chose à faire pour empocher cette somme consistait à valider une grille moyennant la somme de 2,5 euros. Mais le plus difficile n’était pas de jouer mais de pouvoir deviner les numéros gagnants du jours. Si vous avez manqué la diffusion en direct, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du soir. En bonus, nous vous offrons la possibilité de découvrir le gagnant du tirage My Million qui empoche la somme d’un million d’euros ce vendredi soir. Pour ce soir, le gagnant du tirage my million nous vient de Provence alpes cote d’azur. Si votre grille a été validée dans cette région alors vous avez deux chances d’être millionnaire ce soir.

Des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir dans la loterie européenne, dans l’espoir de décrocher le jackpot mis en jeu dans ce tirage euromillion du mardi 18 février. Les numéros gagnants tant attendus viennent d’être finalement d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. A titre d’information, la FDJ et ses partenaires de la loterie européenne ont fait monter les enchères ce soir, puisqu’aucun gagnant n’a été tiré au sort pour le précédent jackpot mis en jeu. Si vous avez validé une grille ce soir, la Fdj et ses partenaires vous garantissait un pactole de 27 millions d’euros, soit une cagnotte en hausse de 10 millions d’euros par rapport à celle du précédent tirage euromillion effectué au cours de la soirée de la Saint Valentin. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu suivre ne direct la diffusion des résultats du tirage euromillion, nous vous invitons sans plus tarder à découvrir les numéros qu’il fallait cocher sur votre grille pour repartir avec les gains de la soirée. Les 27 millions d’euros mis en jeu ce soir sont à vous si vous avez joué les numéros suivants sur votre grille : 11-32-34-38-47. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il fallait également cocher sur votre grille les deux numéros étoiles de la soirée pour repartir avec le jackpot mis en jeu ce soir dans cette loterie européenne, à savoir la 2 et la 10. La combinaison gagnante du jour étant connue, il est temps de passer aux vérifications pour savoir si vous avons un gagnant ce soir dans la loterie euromillion. Il est également temps de vous dévoiler le code My million qui repart avec le million de la FDJ ce soir.

Gagnant du tirage My Million

Pas de gagnant internet ce soir pour ce tirage exclusif effectué par la française des jeux, uniquement à l’intention des joueurs résidents en France ou dans les départements d’outremer française. L’heureux millionnaire du tirage My Million est le détenteur du code suivant : NA 431 6997.