Résultats euromillion : tirage du vendredi 21 février

Tirage du jour – 41 millions d’euros, c’est la somme promise ce vendredi soir par la Française des jeux et ses partenaires au gagnant de la loterie euromillion. Comme nous pouvons le constater, la cagnotte proposée a encore augmenté pour ce 21 février, la preuve que nous n’avons pas eu de gagnant lors du précédent tirage effectué. Mais la bonne nouvelle, vous avez la possibilité de repartir avec ce jackpot si vous avez une grille classique avant l’heure de fermeture des points de vente. Il vous suffit d’avoir les numéros gagnants de la soirée sur votre grille et les 41 millions d’euros sont à vous. Vous ne devriez pas tarder à le savoir puisque les résultats du tirage de la soirée viennent d’être mis en ligne, sans oublier celui du jeu My Million.

Les résultats tant attendus de l’euromillion du vendredi 21 février viennent de tomber. La française des jeux et ses partenaires européens ont encore place la barre haute ce soir avec un jackpot plus important. Rappelons que le mois de février a déjà connu son premier gagnant dans cette loterie européenne. Il ne reste plus que quelques tirages pour savoir si nous aurons deux, voire trois gagnants pour ce second mois de l’année 2020. Pour le savoir il suffit par exemple de jeter un œil aux résultats de ce soir qui viennent de tomber. La règle reste toujours la même. Pour empocher la somme mise en jeu, il faudrait deviner la combinaison gagnante de la soirée qui se compose de 7 chiffres, cinq numéros compris entre 1 et 50 et deux numéros étoiles. N’oublions pas le millionnaire de la soirée, grâce au tirage My Million qui a eu lieu il y’a quelques instants. Pas de gagnants internet cette soirée pour le million offert par la FDJ.

De 28 millions d’euros mardi dernier, nous passons à une cagnotte exceptionnelle de 41 millions à l’euromillion pour ce vendredi 21 février. Selon les rapports de gains dévoilés après le tirage, deux joueurs étaient sur le point de décrocher le jackpot mis en jeu mardi dernier dans cette loterie européenne. Mais il leur aura manquer le deuxième bon numéro étoile dans leur combinaison. Espérons tout simplement que les joueurs de ce soir auront beaucoup plus de chance que ceux du mardi. Pas de méga jackpot proposé ce soir par la FJD et ses partenaires européens, mais le gagnant de ce soir est assuré de repartir avec la bagatelle de 41 millions d’euros. Comme on peut le constater, la cagnotte proposée a une nouvelle fois augmentée, la preuve qu’il n’y a pas eu de gagnants lors du tirage euromillion du mardi dernier. Mais les choses pourraient changer peut-être ce soir si vous avez coché les bonnes cases. Si vous avez tenté votre chance comme des millions de joueurs, alors vous attendez probablement l’annonce des résultats. Si vous avez manqué la diffusion en direct, voici les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour gagner à l’euromillion : 7-23-30-32-45. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles avant de repartir avec le jackpot du jour : 5-9. La règle est simple, si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux que nous vous avons dévoilés, alors sachez que vous venez d’empocher 41 millions d’euros.

Résultats du tirage My Million

Dans l’hypothèse où la chance n’aura pas été de votre côté pour le grand tirage euromillion, nous vous rappelons qu’il vous reste une seconde possibilité de devenir millionnaire grâce à votre code My Million. L’heureux millionnaire de la Française des jeux est le propriétaire du code suivant : RE 501 9639. Selon les informations de la française des jeux, ce n’est pas un joueur en ligne qui remporte le million du jour. Le gagnant du jour pour le tirage My Million du 21 février a été localisé dans les Hauts de France, comme quoi les franciliens ne sont pas toujours à l’honneur.