Résultats euromillions : tirage du mardi 25 février

Tirage du mardi – Après quelques tentatives sans gagnants, la cagnotte mise en jeu a encore augmenté pour atteindre la bagatelle de 51 millions d’euros. Pour rappel, nous sommes encore loin du plafond de gain maximum autorisé à l’euromillion, à savoir la barre de 190 millions d’euros. Autrement dit, si aucun gagnant n’est désigné ce soir pour la loterie euromillion, la française des jeux et ses partenaires européens feront passer la cagnotte à au moins 60 millions d’euros. Vu le jackpot proposé, il faut visiblement s’attendre à une participation record ce soir à la loterie européenne. Outre la cagnotte proposée ce soir rappelons que la FDJ a offert la somme d’un million d’euros à un joueur résident dans les départements d’outremer. Alors si vous avez validé une grille euromillion depuis les DOML TOM, vous avez deux chances d’être millionnaire ce soir.

Les résultats du tirage euromillion de ce mardi 25 février 2020 viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. La cagnotte proposée ce soir a été revue à la hausse, puisqu’aucun joueur n’a été en mesure de deviner les sept numéros gagnants de la semaine dernière. Ce mardi 25 février correspond à l’avant-dernier tirage de la loterie européenne pour ce second mois de l’année 2020. Pour repartir avec la bagatelle de 51 millions d’euros mis en jeu, il fallait tout simplement valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Mais l’exercice le plus difficile consistait à deviner la combinaison gagnante de la soirée avant de repartir avec la super cagnotte proposée ce soir. Si vous avez les bons numéros alors vous êtes l’heureux gagnant du jackpot mis en jeu ce soir. Sinon, la FDJ vous offre une seconde chance de devenir millionnaire ce soir, grâce à votre code My Million.

Il y’avait enjeu ce soir la somme de 51 millions d’euros dans la loterie euromillion. Des millions de joueurs ont validé des grilles dans l’espoir de décrocher le jackpot de la soirée. Mais une seule question demeure sur toutes les lèvres à l’heure actuelle, celle de savoir qui va repartir avec la cagnotte du jour à la loterie euromillion ? Pour avoir la réponse à cette question, il suffit de jeter un œil aux résultats du tirage de ce mardi 25 février 2020. Rappelons qu’il s’agit officiellement de l’avant dernière chance de remporter le jackpot dans ce onzième mois de l’année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats de la loterie européenne pour ce mardi étaient attendus par des dizaines de millions de joueurs. La raison, la cagnotte proposée ce soir a encore augmenté. Nous ne sommes plus à la mise initiale, mais plutôt à une cagnotte de 51 millions d’euros garantie au gagnant de la loterie européenne ce soir. L’unique chose à faire était de valider une grille et attendre les résultats de l’euromillion pour être sur l’issue du tirage du jour. Mais le plus important par-dessus-tout, était de parvenir à cocher les bons numéros de la soirée, à savoir cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles.

Résultats euromillion et My million du jour

Sans plus tarder, nous vous laissons la combinaison qui ouvrait la porte aux 51 millions d’euros proposés lors du tirage euromillion de ce mardi : 1-4-18-27-42. Mais ce n’est pas tout puisqu’il fallait aussi cocher les deux numéros nétoiles du jour pour empocher le jackpot de la soirée, à savoir la et la 4 et la 6. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si le méga jackpot de la soirée a été remporté par un joueur. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent aux résultats du jour, alors êtes l’heureux gagnant de la somme de 51 millions d’euros. Dans le cas contraire, nous vous rappelons que vous avez une seconde possibilité de remporter la somme d’un million d’euros grâce à votre code My Million. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux millionnaire du jour est le détenteur du code suivant : OQ 161 5938.