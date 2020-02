FDJ : résultats du tirage euromillions du vendredi 28 février

Tirage du jour – Ce vendredi 28 février 2020 correspond à la dernière chance de remporter le jackpot de la loterie européenne avant l’entame du prochain mois de la nouvelle année, à savoir le mois de mars. La tradition d’un gagnant par mois a été respectée pour le mois de février. Le dernier tirage qui a lieu ce soir, nous permettra de savoir si nous aurons un ou deux gagnants au cours de ce second mois de l’année. Le principe reste le même avec cependant une cagnotte qui continue de grossir. Le jackpot mis en jeu ce soir par la Française des jeux et ses partenaires européens s’élève à 66 millions d’euros, puisqu’aucun gagnant pu donner les numéros gagnants du mardi à la loterie européenne. Outre le tirage de la soirée, la FDJ a aussi récompensé un joueur en France, à travers le tirage My Million effectué un peu plus tôt.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 28 février viennent d’être mis en ligne pour e plus grand bonheur des adeptes de la loterie européenne qui se comptent par dizaine de millions à travers le vieux continent. Pour info, il s’agit de la dernière chance de remporter un jackpot dans cette loterie pour le second mois de l’année 2020. La cagnotte du jour en question a encore grimpé, faute d’un gagnant mardi dernier dans cette loterie. Ceux et celles qui ont validé une grille euromillion ce soir jouent dans l’espoir de repartir avec la bagatelle de 66 millions d’euros. Pour tenter de repartir avec cette somme, il n’y avait qu’une seule chose à faire, à savoir valider une grille et s’assurer d’avoir coché les numéros gagnants de la soirée, en tout une combinaison de 7 chiffres. Si vous faites partie des millions de joueurs qui ont validé une grille ce vendredi, alors vous attendez les résultats de ce vendredi pour savoir si le jackpot sera à vous ou pas malheureusement. Aussi nous vous rappelons que la Française des jeux a offert la somme d’un million d’euros à un joueur ayant validé sa grille du jour sur Internet.

La délivrance a enfin sonné pour les millions de joueurs de la loterie européennes, car les résultats de la loterie euromillion tant attendus au cours de la soirée, sont désormais connus. Petit rappel de la cagnotte mise en jeu ce soir dans cette loterie européenne. Pour ceux et celles qui ont joué une grille ce soir, la FDJ et ses partenaires garantissait la bagatelle de 66 millions d’euros. Pour espérer repartir avec ce super jackpot et devenir par la même occasion le second gagnant du mois de février, il fallait tout simplement valider une grille classique, mais surtout être en mesure de deviner les 7 chiffres qui composent la combinaison gagnante du jour. Pour le tirage euromillion de ce soir, le dernier du mois en cours faut-il préciser, voici les numéros qu’il fallait jouer pour empocher la somme mise en jeu par la FDJ et ses partenaires européens : 8-11-20-22-23. Outre les cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi les deux bons numéros étoiles, ce qui fera donc une combinaison de 7 chiffres à réaliser avant de repartir avec le jackpot du jour : 3-4. Les 66 millions d’euros sont à vous ce soir si les numéros dévoilés ci-dessus sont identiques à ceux qui ont été cochés sur votre grille euromillion pour le tirage de ce vendredi 28 février. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours espérer empocher le million d’euros offert par la Française des jeux.

Résultats du tirage My Million

Si vous avez validé votre grille euromillion en ligne, alors il y’a de fortes chances que vous repartiez avec la bagatelle d’un million d’euros ce soir, même si votre grille n’est pas gagnante. Pour le tirage My Million, l’heureux millionnaire de ce vendredi est un joueur ayant validé sa grille sur Internet. Plus exactement il s’agit du détenteur du code My Million suivant : JI 004 5663.