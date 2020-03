Tirage euromillion du mardi 3 mars 2020

Tirage du Jour – La cagnotte pour ce mardi soir est retombée à sa mise initiale qui est de 17 millions d’euros. Pour cause, un gagnant a été tiré au sort il y’a quelques jours lors du dernier tirage du mois de février, ce qui nous fait un total de deux gagnants rien que pour le mois précédent dans la première loterie européenne.

Les résultats du tirage euromillion du mardi viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Quelques minutes avant la FDJ dévoilait le résultat du jeu My Million à l’issue duquel un joueur en Franc est reparti avec la somme d’un million d’euros. Selon les infos de localisation de la Française des jeux, le premier millionnaire de la soirée a validé sa grille depuis Les Hauts de France. Concernant la cagnotte de la soirée à la loterie euromillion, elle s’élevait à la bagatelle de 17 millions d’euros. Pour décrocher la cagnotte proposée par la Française des jeux, il suffit de valider une grille classique et cocher les bons numéros. Si votre combinaison de numéros correspond à ceux dévoilés lors du tirage, peu importe l’ordre, alors vous remportez la cagnotte de ce soir qui est de 17 millions d’euros. A cela s’ajoute aussi le million d’euros de la FDJ grâce à votre code My Million. Si le code est identique à celui qui est tiré au sort, alors la Française des jeux vous offre systématiquement la somme d’un million d’euros, ce qui vous fera passer à un total de 18 millions, dans l’éventualité où vous aurez aussi remporter le tirage de la soirée en devinant les bons chiffres du jour. Découvrons sans attendre les résultats pour le savoir.

Les résultats de la loterie euromillion pour ce premier tirage du mois de mars 2020 viennent d’être dévoilés pour le plus grand bonheur des adeptes de la loterie européenne. Sur les millions de grilles validées à travers l’Europe, une seule aura probablement la chance d’empocher le jackpot du jour qui s’élève 17 millions d’euros. La française des jeux et ses partenaires au niveau de l’Europe ont remis le compteur à sa mise initiale pour la simple raison que nous avons eu un gagnant le vendredi dernier à la loterie européenne. Pour avoir donné la bonne combinaison, ce joueur est reparti chez lui avec la somme de 66 millions d’euros, montant du dernier jackpot mis en jeu en février. Pour ce tirage euromillion du 03 mars, le gagnant à la loterie européenne est assuré de repartir avec la mirobolante somme de 17 millions d’euros. Mais pour empocher cette somme, il fallait valider une grille classique au préalable, surtout jouer les numéros suivants sur votre grille : 4-14-27-44-45. Outre les numéros gagnants il fallait aussi cocher les deux numéros étoiles suivants sur votre grille : 1-10. L’heure est donc venue de vérifier votre ticket pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 17 millions mis en jeu dans ce tirage euromillion. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux qui ont été dévoilés lors du tirage, alors vous êtes le premier gagnant du mois de mars à la loterie européenne. Cependant, vous devrez partager la cagnottes en parts égales avec d’autres gagnants, si vous n’êtes pas l’unique joueur à avoir coché les bonnes cases.

Tirage My Million

Si vous avez raté le jackpot du jour qui s’élève à 17 millions d’euros, la Française des jeux vous offre l’opportunité d’empocher la somme d’un million d’euros grâce à votre code My Million. Si votre code est identique à celui qui a été tiré au sort ce soir, alors vous repartez avec la somme d’un million d’euro, même si votre grille n’est pas une grille gagnante. Pour le bonus de la FDJ de ce soir, l’heureux gagnant est le détenteur du code suivant : FW 423 7925. Si vous êtes le détenteur du code indiqué, alors prenez rapidement attache avec la FDJ pour le retrait de votre million d’euros.