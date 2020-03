Résultats euromillion : tirage du vendredi 6 mars 2020

Tirage du Jour – Si vous avez validé une grille ce soir à la loterie européenne, alors sachez qu’une super cagnotte de 30 millions vous attend, à condition que vous ayez les bons numéros du jour. Pour le savoir, il suffit juste de jeter un œil aux résultats euromillion de ce vendredi 6 mars 2020 qui viennent d’être diffusés il y’a quelques instants par la française des jeux et ses partenaires.

Les résultats tant attendus de la loterie euromillion de ce vendredi 6 mars 2020 viennent de tomber. Pour rappel, le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires a augmenté ce soir, conformément au règlement de la loterie européenne. Pour ceux et celles qui ont validé une grille euromillion ce soir, nous vous rappelons que la somme de 30 millions d’euros était mise ce jeu ce soir, à l’occasion de ce second tirage du mois de mars. Pour repartir avec cette somme, il fallait valider une grille comme l’ont fait des millions de joueurs. Mais le plus important, il fallait cocher les bons numéros de la soirée pour repartir avec la cagnotte. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre le tirage en direct, nous vous laissons découvrir les sept numéros gagnants qui vous permettait d’empocher ce jackpot proposé ce vendredi. Nous rappelons également que la Française des jeux a désigné ce soir un nouveau millionnaire en marge du tirage de la loterie européenne. Le gagnant du tirage My Million nous vient ce soir de Rhone alpes. Alors vi sous avez validé une grille dans cette région, gardez précieusement votre ticket du jour car vous pourriez être le millionnaire de la soirée.

L’attente aura été longue pour certains mais les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 6 mars viennent d’être dévoilés. Bien avant le tirage, la Française des jeux a dévoilé le numéro gagnant du tirage My Million, gagnant qui repart donc avec la somme d’un million d’euros, une fois que les impots auront été déduits de ses gains. Concernant le tirage euromillion de la soirée, la somme mise en jeu s’élevait à 30 millions ce vendredi soir. Pour les avoir il aurait simplement fallu cocher les bonnes cases de la soirée. Mais réussir une combinaison de sept chiffres dans cette loterie n’est pas donné à tout le monde, puisque chaque joueur dispose d’une chance sur 139 millions, en termes de probabilité de gains. Pour repartir avec le jackpot de la soirée, il fallait simplement jouer les numéros suivants: 15-38-43-45-46. Mais il fallait bien plus que les cinq numéros gagnants pour empocher le jackpot de la soirée. Outre les cinq numéros gagnants, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée, à savoir la 1 et la 11 Les résultats étant connus, l’heure est maintenant aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant du jour le jackpot proposé par la Française des jeux et ses partenaires européens. Si les numéros dévoilés lors du tirage euromillion figurent sur votre grille alors vous empochez sans discussion la cagnotte du jour qui s’élève à 30 millions d’euros. Dans l’éventualité où il y’aurait d’autres gagnants alors la règle du jeu vous imposera de partager les gains en parts égales entre gagnants, ce qui n’arrive que très rarement dans cette loterie européenne.

Résultats du tirage My Million

Outre le jackpot, rappelez-vous que votre code My Million qui fait office d’identifiant de votre grille peut également faire de vous un millionnaire ce soir, à condition bien sûr que le code en question soit tiré au sort ce soir par la Française des Jeux. Ce tirage réalisé bien avant celui de l’euromillion ne concerne que les joueurs résidant en France ou dans les départements d’outremer française. L’heureux millionnaire de la soirée pour le tirage My Million nous vient de Rhone alpes. Si vous êtes le détenteur du code suivant : MU 910 9419, nous vous informons que le million du jour est à vous.