Résultats euromillion : tirage du mardi 17 mars 2020

Tirage du jour – Un joli pactole de 65 millions d’euros attend celui ou celle qui aura les bons numéros dans cette loterie européenne. Pour repartir avec la cagnotte de la soirée, il suffit que vos numéros cochés soient identiques à ceux qui ont été tirés au sort en direct il y’a de cela quelques instants. Pour les joueurs qui résident en France et dans les départements d’outremer, nous leur rappelons également que la somme d’un million d’euros a été remise à un joueur ce soir par la FDJ.

Les résultats tant attendus du triage euromillion du mardi 17 mars 2020 viennent d’être dévoilés, peu de temps après le tirage My Million de la soirée. Le principe du jeu n’a toujours pas changé. Il suffit, pour gagner de valider une grille avant la fermeture des paris chez un buraliste ou en ligne. Une fois votre mise enregistrée, vous devrez attendre l’heure des résultats comme tout le monde pour savoir si vos numéros vous ont porté chance ce soir. Si la chance est de votre côté, alors attende-vous à repartir ce soir avec une belle cagnotte chez vous. La française des jeux et ses partenaires européens garantissent la somme de 65 millions d’euros au joueur qui réussira à deviner la bonne combinaison du jour. Ceci ferait également de vous le tout premier gagnant du mois de mars dans cette loterie européenne. Pour les joueurs qui résident en France ou dans les départements d’Outremer, nous vous rappelons que la FDJ vous offre deux chances de devenir millionnaire pour la modeste somme de 2,5 euros, et cela grâce au tirage My Million. Il suffit que le facteur chance soit de votre côté pour empocher ce million d’euros offert lors de chaque tirage par la Française des jeux.

Ce n’est pas sans raison si des millions de joueurs étaient scotchés devant leurs écrans dans l’attente des résultats de la loterie euromillion de ce mardi 17 mars 2020. La précédente cagnotte qui était en jeu, a grimpé pour ce soir, ce qui signifie qu’aucun joueur n’a été en mesure de deviner la bonne combinaison pour le précédent tirage effectué dans la soirée du vendredi dernier. Mais les choses pourraient changer ce soir peut-être. Pour info, la Française des jeux et ses partenaires européens garantissent au vainqueur de ce mardi la somme de 65 millions d’euros. Pour entrer en possession de cette super cagnotte, il n’y avait qu’une seule chose à faire, à savoir valider une grille classique et surtout cocher les bons numéros. Pour ceux et celles qui ont raté la diffusion en direct des résultats, voici les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour espérer empocher la bagatelle de 65 millions d’euros : 5-7-8-16-20. Mais ce n’est pas tout puisqu’il vous fallait aussi cocher deux numéros étoiles, en plus des cinq numéros gagnants de la soirée. Les numéros étoile de ce tirage euromillion sont les suivants : 2-12. Voici donc la combinaison de la soirée, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct les résultats du jour dans la loterie européenne. La prochaine étape consiste à la vérification des résultats pour savoir si nous avons un gagnant. Si les numéros dévoilés ce soir correspondent à ceux qui figurent sur votre grille, alors vous repartez avec la cagnotte de la soirée qui s’élève à 65 millions d’euros.

Résultats du tirage My Million

Mais vos chances de réussir à cocher les bons numéros sont très faibles si l’on se fie aux probabilités du jeu. Les chances de remporter le jackpot en validant une seule grille sont d’une chance sur près de 140 millions. Pour cette raison, la FDJ vous offre une seconde chance d’être millionnaire au cours de la soirée, grâce à votre code My million. S’il est tiré au sort alors vous empochez la somme d’un million d’euros. Le millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : EY 698 5252.