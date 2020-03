Tirage euromillion du vendredi 20 mars 2020

Résultats du jour – Le mois de mars a finalement connu son tout premier gagnant de la loterie européenne puisque le compteur a été remis à sa mise initiale pour ce vendredi 20 mars 2020. Si vous avez validé une grille euromillion ce soir, alors votre gain s’élèvera à seulement 17 millions d’euros, si toutefois vous avez les bons numéros. Sinon vous pourriez aussi repartir avec la bagatelle de 18 millions d’euros, dans l’hypothèse où la chance vous sourirait aussi lors du tirage My Millions de la soirée.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 20 mars viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Comme c’est le cas depuis des années, c’est sous la supervision d’un huissier que s’est déroulé le tirage de la soirée pour la loterie européenne. Les millions de joueurs qui ont tenté leur chance ce soir jouaient pour la cagnotte minimum garantie dans cette loterie. La raison, un gagnant a été tiré au sort mardi dernier pour le pactole de 65 millions qui étaient en jeu. Les joueurs ayant validé une grille ce soir à l’euromillion ne pouvaient donc espérer gagner au delà de 17 millions d’euros. La Française des jeux et ses partenaires européens ont dû remettre leur compteur à sa mise initiale après le tirage du mardi dernier, conformément au règlement en vigueur dans cette loterie. Pour empocher cette somme, il fallait valider une grille et cocher les numéros gagnants dévoilés lors du tirage de ce soir il y’a quelques instants. Nous ne tarderons pas à savoir si nous avons un second gagnant pour le mois de mars dans cette loterie puisque les résultats tant attendus sont enfin disponibles. Rappelons aussi que le tirage My Million de la soirée a permis à un joueur d’empocher la bagatelle d’un million d’euros ce soir.

L’attente fut longue pour certains, mais les résultats du tirage de la soirée sont bel et bien là. La Fdj et ses partenaires européens ont rendu publics les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 20 mars 2020. Pour info, la cagnotte de ce soir s’élevait à 17 millions d’euros, car la cagnotte mise en jeu dans la loterie européenne a été remportée il y’a quelques jours. Pour repartir avec les 17 millions de ce soir, il fallait simplement tenter votre chance en validant une grille. Mais le plus important, c’était d’arriver à cocher les numéros gagnants du soir sur votre grille. Sans plus attendre voici donc les numéros qu’il fallait jouer ce soir sont pour empocher le jackpot: 3-9-20-34-40. Mais ce n’est pas tout puisqu’il fallait aussi avoir les deux bons numéros étoiles pour empocher le jackpot de ce soir : 6-12. Les résultats du tirage euromillion du jour étant connus, il est temps de passer aux vérifications. Si les numéros cochés sur votre grille, validée en ligne ou auprès d’un buraliste, sont identiques à ceux qui ont été dévoilés dans ce tirage euromillion, alors la somme de 17 millions d’euros mise en jeu ce soir est à vous.

Résultats du tirage My Million

Mais réussir à décrocher le jackpot n’est pas permis à tout le monde, raison pour laquelle la Française des jeux pense à récompenser un joueur français avant chaque tirage. En termes de statistiques, vous avez une chance sur près de 139 millions de remporter le gros lot dans cette loterie européenne. Grâce à votre My Million, vous avez une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir, même si votre grille est perdante. Pour cela, il faudrait croiser les doigts pour que votre code soit tiré au sort. L’identifiant de la soirée choisi pour le million de la FDJ est le suivant : DQ 754 7123. D’après les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux gagnant de la soirée est un joueur ayant validé sa grille euromillion sur Internet. Donc impossible de donner une localisation géographique du gagnant de la soirée pour le tirage My Million.