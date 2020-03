Résultats euromillions : tirage du mardi 24 mars 2020

Tirage du jour – La cagnotte proposée ce soir à la loterie européenne passe à 17 millions d’euros, ce qui veut dire que nous avons eu un gagnant dans cette loterie pour le tirage du vendredi dernier. Il s’agit donc du tout premier gagnant du mois de mars, un gagnant dont l’identité ne sera pas révélée conformément au règlement de la loterie européenne. Les résultats du tirage de la soirée de ce 24 mars viennent d’être dévoilés pour ceux et celles qui ont tenté leur chance ce jour à l’euromillion.

Les résultats de la loterie euromillion pour ce mardi 24 mars 2020 viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. La somme de 17 millions d’euros était garantie ce soir à celui ou celle qui aurait les bons numéros de la soirée. Pour cela, il suffisait de valider une grille comme l’ont fait des millions de personnes, mais aussi donner les bons numéros de la soirée, un exercice qui est loin d’être facile, puisque chaque grille vous offre une faible probabilité d’avoir les numéros gagnants du jour. Le principe du jeu n’a toujours pas changé, tout comme la somme à miser pour une grille classique. Outre le tirage euromillion très attendu, rappelons que la Française des jeux a remis ce soir la somme d’un million d’euros à un joueur Internet. Avec l’épidémie à Coronavirus, de plus en plus de joueurs privilégient les jeux en ligne, vu les difficultés à trouver aujourd’hui un buraliste. Si vous faites donc partie des joueurs qui ont validé une grille sur Internet ce soir, alors vous êtes probablement l’heureux millionnaire de la soirée. Mais pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats que la Française des jeux vient de dévoiler il y’a quelques instants.

Avez-vous joué les bons numéros ce soir à la loterie euromillion ? Nous n’allons pas tarder à le savoir puisque les numéros résultats du tirage euromillion de ce mardi 24 mars 2020 viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires de jeu européens. Il ne fallait pas attendre grand-chose de ce tirage puisque la cagnotte est revenue à sa mise initiale, ce qui signifie que nous avons eu notre premier gagnant pour le mois de mars. A titre de précision, nous n’avons pas eu un mais plutôt deux gagnants dans cette loterie européenne lors du précédent tirage. Donc si vous avez joué une grille ce soir, vos gains ne devraient pas dépasser les 17 millions d’euros, puisque c’est la cagnotte minimum mise en jeu par la Française des jeux et ses partenaires européens, lorsqu’un gagnant est tiré au sort après un tirage euromillion. Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir. Les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour avoir la cagnotte du jour sont les suivants : 7-12-26-30-33. En plus de cette première combinaison composée de cinq chiffres, il fallait avoir absolument les deux bons numéros étoiles du jour pour repartir avec le pactole de la soirée, soit la bagatelle de 17 millions d’euros. Les numéros étoiles du jour sont les suivants :10-11. L’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si le jackpot du jour vous revient de droit. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce mardi sur votre grille, alors les 17 millions d’euros sont à vous.

Tirage My Million

A défaut d’avoir remporté le jackpot de la soirée, nous vous rappelons qu’il vous reste une seconde possibilité d’être millionnaire ce soir, et cela grâce à votre code My Million qui fait office d’identifiant dans cette loterie. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le propriétaire du code suivant : IW 207 3107. Selon les informations de la française des jeux, le gagnant de la soirée est un joueur ayant validé sa grille sur Internet.