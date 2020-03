Résultats euromillions : tirage du vendredi 27 mars 2020

Tirage du jour – Ce 27 mars 2020 correspond à l’avant-dernière possibilité pour vous de remporter le gros lot à la loterie européenne. Ce soir, la française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu la somme de 24 millions d’euros. La question du jour est donc de savoir si le mois de mars se terminera avec un ou plusieurs gagnants. Pour els avoir jetons un œil aux résultats de la soirée qui viennent d’être diffusés en direct.

Tirage My Million

Vous l’avez sans doute constaté ces derniers temps, les gagnants du tirage My millions sont de plus en plus des joueurs qui cochent leur grille sur Internet. Ceci s’explique par le fait que les français sont en grande majorité confinés chez eux, donc dans l’impossibilité de se rendre chez un buraliste pour cocher une grille, en raison du Coronavirus. Pour le soir, le gagnant My Million est le détenteur du code suivant : EQ 601 1758.