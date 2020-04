Euromillion : résultats du tirage du mardi 31 mars

Tirage du mardi – La somme de de 29 millions d’euros était promise ce soir au joueur qui aurait les bons numéros dans la loterie européenne. Pour rappel, il s’agit de la dernière tentative de remporter un jackpot pour ce troisième mois de l’année. La question est donc de savoir si nous aurons un ou deux gagnants pour le mois de mars 2020 dans cette loterie. Pour le savoir, jetons un œil aux résultats qui viennent d’être publiés par la Française des jeux et ses partenaires européens.

Les résultats du tirage euromillions de ce mardi 31 mars 2020 viennent d’être dévoilés. Des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir dans l’espoir de décrocher la cagnotte de la soirée. De 24 millions d’euros la semaine dernière, elle passe ce soir à 29 millions d’euros. Il n’y avait qu’une seule chose à faire ce soir pour espérer repartir avec la cagnotte mise en jeu ce soir. D’abord il fallait valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Mais surtout, il fallait deviner la bonne combinaison de la soirée, un exercice qui est tout sauf facile, puisque chaque grille vous offre une possibilité sur 139 millions de réussir à trouver les bons chiffres. Pour ceux et celles qui ont validé une grille ce soir, l’heure est venue de vérifier votre ticket pour savoir si le jackpot de la soirée est à vous. Si vous n’avez pas réussi à deviner la combinaison gagnante de la soirée, nous vous rappelons le second tirage de la soirée qui peut également faire de vous un millionnaire. Comme il fallait s’y attendre, le gagnant du tirage My Million est un joueur ayant validé une grille en ligne, vu l’impossibilité de cocher une grille chez un buraliste. Sans plus attendre découvrons ensemble les résultats de la soirée.

Quels numéros fallait-il jouer ce soir pour empocher la cagnotte de l’Euromillion ? Plus la peine de vous poser la question puisque la réponse est enfin là, avec les numéros gagnants du jour. La française des jeux et ses partenaires européens ont levé le voile sur la combinaison du jour, une combinaison qui vous permettra d’empocher la somme de 29 millions d’euros. Il y’a quelques jours, la cagnotte a été remise à sa mise initiale qui est de 17 millions d’euros, ce qui signifie que le mois de mars a connu un gagnant dans cette loterie européenne, tout comme les deux précédents mois. La question de ce soir est donc de savoir si nous aurons un ou deux gagnants à la loterie européenne pour ce troisième mois de l’année. Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir. Les 29 millions mis en jeu ce soir vous reviennent de plein droit si vous avez coché les numéros suivants sur votre grille du jour : 12-17-24-30-36. En plus de cette première combinaison composée de cinq chiffres, il fallait avoir absolument les deux bons numéros étoiles du jour pour repartir avec les 17 millions d’euros, la 1 et la 9. L’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si le jackpot du jour vous revient de droit. Le principe reste le même dans ce jeu. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce mardi sur votre grille, alors les 29 millions d’euros sont à vous, une fois que les impôts auront été déduits de votre gain.

Tirage My Million

Le gagnant du tirage My Million est un joueur ayant validé une grille en ligne. En raison de l’épidémie du Coronavirus, les joueurs privilégient de plus en plus les grilles en ligne, pour éviter de s’exposer à cette épidémie. En France, les commerces non essentiels ont pour la plupart fermés, il sera donc difficile de trouver un buraliste en cette période pour cocher sa grille physiquement. Le gagnant de la soirée est le tenant du code My million suivant : GO 523 3393.