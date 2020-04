Résultats euromillions : tirage du vendredi 03 avril

Tirage du vendredi – La Française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu une super cagnotte pour ce premier tirage du mois d’avril. Pas de méga cagnotte en jeu ce soir, cependant la FDJ et ses partenaires européens garantissent la somme de 37 millions d’euros est garantie au joueur qui cochera les bons numéros ce soir dans cette loterie européenne. Si vous avez validé une grille avant l’heure fixée par la FDJ, vous attendez certainement les résultats de ce 4 avril 2020.

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 03 avril 2020 sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. En attendant de connaître le rapport des gains de la soirée, il est important de savoir que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir pour essayer de repartir avec les 37 millions d’euros mis en jeu par la FDJ et ses partenaires. Mais il ne suffit pas de valider une grille pour commencer à rêver à tous ces millions. Il faut surtout cocher les bons numéros tirés au sort pour empocher la cagnotte du jour. Vous avez probablement manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants de ce vendredi 03 avril, avec en bonus le code My Million qui repart avec le million d’euro offert par la Française des jeux avant chaque tirage. Comme c’était le cas la semaine dernière, le gagnant du tirage My Million est un joueur ayant validé sa grille euromillion en ligne. Suite à la crise sanitaire que traverse la France, comme plusieurs pays d’Europe d’ailleurs, les buralistes sont désormais inaccessibles car de nombreux commerces non essentiels ont été invités à fermer dans cette période de confinement.

Très attendus, les résultats du premier tirage euromillion du mois d’avril viennent à l’instant de tomber. Pour ceux qui ont manqué le tirage en direct, nous vous informons que la cagnotte du jour s’élevait à 37 millions d’euros, car aucun gagnant n’a été tiré au sort le mardi dernier pour le dernier jackpot proposé pour le mois de mars, à savoir la cagnotte de 29 millions d’euros. Pour repartir chez vous les 37 millions, il n’y avait qu’une seule chose à faire, plutôt deux pour être plus exact. D’abord, valider une grille en ligne ou chez un buraliste pour la somme de 2,5 euros. Ensuite, réussir à cocher sur votre grille les numéros gagnants de ce tirage euromillions. La cagnotte de la soirée est à vous si vous avez joué les numéros suivants pour ce vendredi 03 avril : 16-19-34-46-50. En plus des cinq numéros gagnants, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles pour espérer repartir avec les 37 millions d’euros proposés ce soir dans ce tirage. Les numéros étoiles gagnants sont : 2-6. C’est le moment de sortir votre grille pour vérifier si vous êtes bel et bien l’heureux gagnant du jackpot proposé ce soir par la Française des jeux et ses partenaires. Si les numéros dévoilés lors du tirage euromillion de ce soir sont identiques à ceux qui sont cochés sur votre grille, nous vous informons que vous venez de remporter la somme de 37 millions d’euros ce soir. Sinon, vous n’avez qu’à espérer que votre code My Million soit tiré au sort pour espérer devenir millionnaire au cours de cette soirée.

Résultats du tirage My Million

Les chances de remporter le jackpot sont quasiment faibles, raison pour laquelle la FDJ a décidé de récompenser avant chaque tirage un joueur français. La Française des Jeux sélectionne au hasard un ticket validé ce jour pour offrir à son détenteur la somme d’un million d’euros, peu importe si sa grille est gagnante ou non. Donc il n’y a pas de quoi être déçus si vous avez raté la super cagnotte du jour, puisqu’il vous reste une deuxième chance d’être millionnaire ce soir. Le code My Million tiré au sort ce vendredi est le suivant : ST 896 1391.