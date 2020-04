Résultats euromillions : tirage du mardi 7 avril 2020

Tirage du jour – seconde possibilité pour vous de remporter un jackpot au cours du mois d’avril grâce à la loterie européenne. Pour ce soir, les gains garantis ont été revus à la hausse, faute d’un gagnant à la loterie européenne la semaine dernière. Pour ce soir, la bagatelle de 45 millions d’euros est garantie à celui qui devinera la bonne combinaison de la soirée. Pour tenter votre chance, il suffit de valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros.

Les résultats tant attendus du tirage euromillion de la soirée ce mardi 7 avril viennent de tomber. Bonne nouvelle pour ceux qui ont tenté leur chance ce soir à la loterie européenne, puisque la cagnotte a été revue à la hausse. Rien que pour ce second tirage du mois d’avril, la cagnotte proposée par la FDJ et ses partenaires européens s’élève déjà à la bagatelle de 45 millions d’euros. La semaine dernière, la cagnotte de 37 millions d’euros mise en jeu n’a donc pas été remportée. Conformément au principe de la loterie, le jackpot proposé ce soir a naturellement augmenté. Pour empocher les 45 millions d’euros et devenir par la même occasion le tout premier gagnant de la loterie européenne pour ce quatrième mois de l’année, il fallait valider une grille classique et cocher les bons numéros du jour, sept numéros pour être plus précis. Outre la cagnotte de la Française des jeux et ses partenaires européens, n’oubliez pas qu’un millionnaire est désigné avant chaque tirage de la loterie par la FDJ. L’heureux gagnant de la soirée pour le jeu My Million n’est pas un joueur en ligne, même si ces derniers jours, de plus en plus de joueurs ont tendance à valider leur grille euromillion depuis un site internet, en raison du confinement total de la France.

La Française des jeux et ses partenaires européens viennent de lever le voile sur les résultats gagnants de la loterie pour ce mardi 7 avril. Celui ou celle qui aura les bons numéros de la soirée est assuré de repartir avec la bagatelle de 45 millions d’euros, une cagnotte de nouveau en hausse, faute d’un gagnant la semaine dernière. Si vous avez raté la diffusion en direct des résultats euromillions du jour, voici sans attendre les numéros gagnants de la soirée : 4-5-14-33-48. Mais il fallait bien plus que cinq numéros gagnants pour empocher ce jackpot. Outre les cinq numéros gagnants, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée : 7-12. Les résultats du tirage euromillion de ce soir étant désormais connus, passons désormais aux vérifications pour savoir si nous avons un gagnant parmi les millions de joueurs, pour la super cagnotte de 45 millions d’euros garantis par la FDJ et ses partenaires ce soir. Le principe reste le même. Si les numéros ici dévoilés correspondent à ceux que vous avez cochés sur votre grille ce mardi, alors la cagnotte de la loterie vous revient de droit, une cagnotte que vous pourriez éventuellement partager en parts égales avec un autre gagnant, si celui-ci a aussi les bons numéros sur sa grille. Mais rassurez-vous les chances que cela arrive sont très minces.

Résultats du tirage My Million

Pour ceux et celles qui auraient encore raté le jackpot du jour, n’oubliez pas que la FDJ vous offre une deuxième chance d’être millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. Ces dernières semaines, les gagnants de ce jeu étaient exclusivement des joueurs qui validaient leur mise sur Internet. Mais ce soir, exception est faite avec un gagnant My Million localisé en Bourgogne franche Comté. Si vous avez le détenteur du ticket portant le code suivant : IB 144 9020, ne perdez pas de temps à contacter la Française des jeux pour entrer en possession de la somme d’un million d’euros, même si votre grille n’est pas gagnante. Ce bonus ne concerne que les grilles validées en France et dans les DOM.