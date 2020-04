Euromillions : résultats du mardi 14 avril 2020

Tirage du jour – Nouvelle hausse de la cagnotte euromillion ce mardi 14 mars 2020, car aucun gagnant n’a été tiré au sort la semaine dernière pour le jackpot mis en jeu. Si vous avez validé une grille ce soir, alors attendez-vous à empocher la bagatelle de 58 millions d’euros. Outre le tirage du jour, la Française des jeux a aussi remis la somme d’un million d’euros à un joueur ce soir. Zoom sur l’ensemble des résultats de la soirée dans la loterie européenne.

Les résultats du tirage euromillion de ce mardi 14 avril sont désormais disponibles, pour le plus grand bonheur des joueurs européens. Si le mois d’avril n’a pas encore connu son premier gagnant, la bonne nouvelle de la soirée est liée à une nouvelle hausse de la cagnotte mise en jeu par la Française des Jeux et ses partenaires européens. De 52 millions, le jackpot promis au gagnant de la soirée est passé à 58 millions d’euros, soit environ le quart du plafond maximum fixé par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Pour remporter le jackpot, il suffisait de cocher les sept bons numéros dévoilés lors du tirage en direct. Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder en direct les résultats, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du jour. S’ils sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille ce soir, alors vous venez de mettre un terme à un cycle de plusieurs tirages sans gagnants. Outre le très attendu résultat de la soirée, nous vous rappelons qu’un million d’euros supplémentaire est offert à un joueur résident en France ou dans les DOM. Peut-être serez-vous le gagnant de ce soir de la FDJ ? Pour le savoir découvrons ensemble les résultats de cette journée du mardi 14 avril 2020.

Résultats My million

Outre le tirage euromillion, la Française des jeux récompense chaque soir un joueur résidant en France ou dans les DOM grâce au Tirage My Million. Pour ce soir, le gagnant de la soirée est un joueur ayant validé sa mise sur Internet. Le millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : RY 887 0333.