Euromillions : résultats du tirage du vendredi 17 avril 2020

Tirage du jour – Le mois d’avril n’a toujours pas connu son premier gagnant dans la loterie européenne. La bonne nouvelle, la cagnotte proposée dans cette loterie continue de grimper pour le plus grand bonheur des joueurs qui visent le gros lot. Si vous avez tenté votre chance ce soir à l’euro million, nous vous rappelons que la Française des jeux et ses partenaires vous garantissent la somme de 66 millions d’euros. Pour repartir avec cette somme, il aurait fallu tenter votre chance en validant une grille classique.

Les résultats du tirage de la loterie européenne viennent de tomber. La FDJ et ses partenaires de la loterie européenne ont revu en hausse le jackpot de la soirée. Si la cagnotte à l’euromillion continue de grossir, c’est parce qu’aucun joueur n’a été en mesure de donner les bons numéros la semaine dernière, ce qui reste à la base une bonne nouvelle pour les joueurs qui visent le gros dans cette loterie européenne. Certes, nous sommes encore très loin du plafond maximum qui est de 190 millions d’euros, mais le gagnant de ce soir pourrait repartir avec une très belle cagnotte. La française des jeux et ses partenaires européens promettent la somme de 66 millions d’euros à celui ou celle qui aura les bons numéros sur sa grille. Pour espérer empocher le jackpot, il fallait donc valider une grille et cocher aléatoirement cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles. Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à attendre les résultats pour savoir si vous êtes l’heureux propriétaire du jackpot mis en jeu ce soir par la FDJ. N’oubliez pas le million du jour offert par la Française des jeux à un joueur résident en France ou en DOM.

Qui remportera la somme mise en jeu ce soir par la Française des jeux et ses partenaires? Pour le savoir il suffit de jeter un œil aux résultats du jour. Mais avant, il est important de rappeler qu’une cagnotte de 66 millions était en jeu ce soir, un jackpot qui revenait systématiquement à toute personne qui avait la bonne combinaison du jour. Pour tenter votre chance, il fallait tout simplement de valider une grille classique moyennant 2,5 euros et cocher tout simplement les numéros de votre choix. Si c’est le cas chez vous, alors nous vous laissons découvrir les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour empocher le jackpot de ce tirage euromillion. Pour repartir avec la bagatelle de 66 millions d’euros proposés, il fallait cocher les numéros suivant sur votre grille de la soirée : 16-28-32-37-45. Mais ce n’est pas fini car il vous fallait aussi cocher les deux bonnes étoiles du jour pour empocher la cagnotte de ce vendredi : 1-11. Les résultats étant connus, il est à présent temps de passer aux vérifications. Pour emporter dans la cagnotte du jour, il suffit tout simplement que les numéros dévoilés un peu plus hauts soient identiques à ceux que vous avez cocher pour le tirage de ce jour. Si tel est le cas, alors nous vous informons que vous venez d’empocher la somme de 66 millions d’euros. Vous deviendrez par la même occasion le premier gagnant du mois d’avril dans cette loterie européenne en 2020.

Résultats My million

Si vous n’avez pas réussi à cocher les bonnes cases de la soirée, il n’y a pas de quoi être déçu puisqu’il existe une deuxième possibilité pour vous d’être millionnaire ce soir. Pas besoin de valider une grille supplémentaire ou de cocher de nouvelles cases, il suffit juste que le facteur chance soit dans votre camp pour toucher le million de la FDJ. Avant chaque tirage la française des jeux sélectionne une grille pour attribuer à son détenteur la somme d’un million d’euros. Pour ce vendredi soir, le code My Million gagnant est le suivant : EP 941 6404. Le gagnant du jour nous vient de l’Occitanie selon les informations de la FDJ.