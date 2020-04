Euromillions : résultats du mardi 21 avril 2020

Tirage du jour – Le mois d’avril a finalement connu son premier gagnant dans cette loterie européenne. Mais le gagnant n’est pas un résident de la France, plutôt un résident européen. Il a empoché la somme de 66 millions d’euros vendredi dernier pour avoir donné les bons numéros gagnants. Pour ce mardi soir, la cagnotte repasse donc à sa mise initiale qui est de 17 millions d’euros. Pour la remporter, rien de plus simple, il suffisait tout simplement de valider une grille.

Les résultats du tirage de la loterie européenne pour ce mardi 21 avril viennent de tomber. Il n’aura fallu que quelques tirages pour connaître le premier gagnant du mois de mai à la loterie européenne. Pour rappel, le précédent jackpot s’élevait à 66 millions d’euros. Mais ce soir il est redescendu à sa mise initiale, puisqu’un joueur a remporté les 66 millions d’euros proposés vendredi dernier dans cette loterie européenne. La cagnotte en jeu ce soir s’élève par conséquent à seulement 17 millions d’euros, une somme qui peut toutefois vous faire changer radicalement de vie, à condition bien sûr que vous ayez la bonne combinaison, à savoir les cinq numéros gagnants et les deux numéros étoiles qui vont avec. Outre les résultats très attendus du tirage euromillion, la FDJ a aussi dévoilé l’identité du gagnant du tirage My Million. Ce dernier repart avec la somme d’un million d’euros ce soir. Même si vous avez raté le jackpot du jour, n’oubliez pas qu’il vous reste une seconde chance d’être millionnaire ce soir.

La coutume d’un gagnant par mois est pour l’instant respectée dans la loterie européenne, puisque le premier gagnant du mois d’avril à l’euromillion est enfin connu. Mais l’identité de ce joueur ne sera guère révélée conformément au règlement du jeu. Mais nous pouvons vous rassurer qu’il ne s’agit pas d’un joueur français, puisque le gagnant des 66 millions d’euros a été localisé hors de l’Hexagone. Les résultats de la loterie euromillion de ce soir viennent de tomber à peine. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’établissait à 17 millions d’euros, puisque la règle du jeu impose de revenir à la cagnotte minimale lorsque nous avons un gagnant. Le premier gagnant du mois d’avril a empoché une cagnotte de 66 millions d’euros il y’a quelques jours. Pour ce soir, vous avez la possibilité de gagner jusqu’à 17 millions d’euros à la loterie euromillion. Mais pour cela, il fallait que vous cochiez les bons numéros de la soirée. Les numéros gagnants de ce soir sont les suivants : 10-11-14-23-28. Mais ce n’est pas tout. Il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée, à savoir la 6 et la 8. A présent, passons aux vérifications pour savoir si nous avons un gagnant ce soir. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion correspondent à ceux que vous avez cochés, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ est intégralement à vous. Dans l’éventualité où vous serez deux à avoir coché les bons numéros, alors la cagnotte sera redistribuée entre vous en parts égales.

Résultat du tirage My Million

La FDJ vous offre aussi une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, ou dépenser un centime de plus. Pour repartir avec le million de la FDJ, il suffit juste de croiser les doigts pour que votre code My Million soir tiré au sort avant le tirage euromillion du jour. L’heureux gagnant de la soirée a été localisé en Bretagne selon les informations communiquées par la Française des jeux. Le millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : DZ 292 6112. Si le confinement oblige certains joueurs à valider leur grille sur Internet, le gagnant du soir n’est pas un joueur en ligne.