Résultats euromillion du vendredi 24 avril 2020

Tirage du vendredi – Si vous jouez ce soir, sachez que vous jouez pour une cagnotte de 25 millions d’euros. Pour tenter de remporter cette somme, il vous suffit juste d’avoir les bons numéros sur votre grille du jour. Plus exactement vous devez réussir une combinaison de 7 chiffres avant de repartir avec le jackpot proposé ce soir par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Outre le jackpot, la FDJ vous offre une seconde chance d’être millionnaire ce soir. Pour cela, vous devez croiser les doigts en espérant que votre code My Million soit tiré au sort.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 24 avril 2020 viennent à l’instant de tomber. La française des jeux et ses partenaires européens ont dévoilé les numéros gagnants du jour, des numéros qui, s’ils figurent sur votre grille, feront de vous l’heureux gagnant des 24 millions d’euros mis en jeu ce soir. Pour espérer repartir avec ce pactole, vous n’aurez besoin que d’un investissement de 2,5 euros. Mais le plus difficile reste à venir, vous devez être en mesure de deviner les numéros qui seront tirés ce soir et les cocher sur votre grille. Si vos numéros sont les bons, alors vous repartez avec la somme mise en jeu. Les résultats de la soirée de ce 24 avril sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. N’oubliez pas aussi que les résultats du tirage My Million qui ne concerne que les joueurs résidant en France et dans les DOM, sont également disponibles depuis quelques minutes. Si vous avez manqué la diffusion en direct, nous vous offrons l’occasion de redécouvrir la combinaison gagnante de ce vendredi soir. Première précision de taille, le gagnant My Million est un joueur ayant validé sa grille sur Internet, selon les informations dévoilées par la FDJ. Alors si vous avez joué en ligne ce vendredi, vous avez une chance de repartir avec le million d’euros de la Française des jeux.

Très attendus par des millions de joueurs dans toute l’Europe, les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi soir viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’élevait à 25 millions d’euros, car aucun joueur n’a été en mesure de remporter la somme de 17 millions d’euros mis en jeu mardi dernier dans la loterie européenne. La bonne nouvelle , le mois d’avril a déjà eu son premier gagnant dans cette loterie, un gagnant qui n’est malheureusement pas de la France. Il n’y a deux choses à faire pour espérer empocher ce jackpot. D’abord valider une grille dans les points de vente ou sur Internet, puis ensuite cocher les bons numéros. Avec les mesures de confinement en vigueur, l’idéal aurait été de valider sa grille classique depuis Internet, pour éviter d’encourir des risques inutiles en sortant. Sans plus tarder, voici les numéros gagnants du tirage euromillion de ce vendredi 24 avril : 1-5-19-21-28. Mais ce n’est pas tout. Pour repartir avec le jackpot, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles du jour qui sont la 4 et la 7. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 25 millions d’euros. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ et ses partenaires est intégralement à vous.

Résultats du tirage My million

Dans l’éventualité où vous passeriez à côté du jackpot de la soirée, nous vous rappelons que vous avez une seconde possibilité d’être millionnaire ce soir, même si votre grille n’est pas gagnante. Le tirage My Million est la seconde possibilité pour vous d’être millionnaire en participant à l’euromillion. Aucun cout supplémentaire pour ce bonus de la Française des jeux. Pour ce soir, l’heureux millionnaire de la Fdj est le détenteur du code suivant : MP 768 7600.