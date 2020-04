Euromillions : résultats du tirage du mardi 28 avril

Tirage du jour – Ce mardi 28 avril 2020 correspond à la dernière chance de remporter le gros lot à la loterie européenne pour le quatrième mois de la nouvelle année. Les résultats tant attendus par les joueurs sont enfin disponibles. Rappelons que ce soir la Française des jeux et ses partenaires européens avaient mis en jeu la somme de 32 millions d’euros. Pour repartir avec cette somme il fallait tout simplement valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros et bien entendu être en mesure de deviner les numéros gagnants de la soirée.

A ceux et celles qui ont tenté leur chance ce soir, la Française des jeux et ses partenaires européens viennent de lever le voile sur les résultats du tirage euromillion de ce mardi 28 avril 2020. En l’absence d’un gagnant la semaine dernière, le jackpot a été revu à la hausse pour s’établir ce soir à la bagatelle de 32 millions d’euros. Les résultats tant attendus de la loterie euromillion viennent à l’instant d’être dévoilés en direct. Si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous proposons donc de redécouvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour repartir avec la cagnotte. Comme des millions de joueurs, vous êtes sans doute dans l’attente des numéros gagnants de la soirée. Votre attente ne saurait tarder puisque la française des jeux et ses partenaires ont dévoilé en direct les résultats du tirage euromillion du jour. Si vous avez raté la diffusion en direct, voici sans attendre les numéros gagnants de la soirée : 15-23-26-28-32. Mais ce n’est pas suffisant car en plus des cinq numéros gagnants, il fallait également cocher les deux bons numéros étoiles de ce soir : 1-5. Les résultats étant connus, il est temps de passer aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 32 millions garantis ce soir au gagnant par la Française des jeux et ses partenaires ce soir. Pour empocher cette somme, il suffit tout simplement que les numéros ici dévoilés sont identiques à ceux que vous avez joué ce mardi lors de votre mise. Si les résultats correspondent bien aux numéros que vous avez coché sur votre grille alors vous repartirez avec la somme de 32 millions d’euros. Cependant vous pourriez être dans l’obligation de partager cette somme avec un autre joueur, dans l’éventualité où un autre joueur aurait coché les bonnes comme vous ce soir.

Résultats du tirage My Million

Outre le tirage euromillion, la Française des jeux vous offre une seconde possibilité de devenir millionnaire grâce à votre code My Million. Si donc vous avez raté le jackpot de la soirée, ne vous débarrassez surtout pas de votre ticket car il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros. Pour le tirage de ce soir, l’heureux millionnaire de la Française des jeux est un joueur qui a validé sa grille sur Internet : PL 337 1119