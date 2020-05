Euromillions : résultats du tirage du vendredi 1er mai

Tirage du jour – Si vous avez joué à la loterie européenne ce vendredi, alors sachez que vous avez une chance de repartir avec la bagatelle de 40 millions d’euros, à condition bien sûr d’avoir coché les cinq bons numéros et les deux numéros étoiles sur votre grille. Les résultats que vous attendiez depuis un moment sont enfin disponibles, vous ne tarderez donc pas à savoir si vous êtes l’heureux gagnant du jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires de la loterie européenne.

L’attente a été longue pour certains, mais le rideau est finalement tombé sur les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 1er mai. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’élevait à 40 millions d’euros, ce qui signifie que nous n’avons pas eu de gagnant lors du dernier tirage du mois d’avril qui a eu lieu le mardi. Le premier gagnant du mois de mai pourrait empocher une cagnotte super cagnotte ce soir de la part de la FDJ et ses partenaires européens. Mais pour cela, il aurait fallu cocher les bons numéros de la soirée sur votre grille. Les résultats que vous attendiez sont finalement disponibles. Pour ceux qui ont raté la diffusion en direct du tirage, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de ce soir à la loterie euromillion : 19-20-38-45-47. Mais ce n’est pas tout. Pour repartir avec le jackpot, il fallait également être en mesure de deviner les les deux bons numéros étoiles : 2-6. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 36 millions proposés ce soir. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ et ses partenaires est intégralement à vous. Dans l’éventualité où vous seriez deux à avoir coché les bons numéros, alors la cagnotte sera partagée entre vous en parts égales, mais les probabilités qu’une telle situation ne se produise dans la loterie sont quasiment infimes.

Résultats My millions

Vous êtes encore passés tout près du jackpot de la soirée ? Ne soyez pas pour autant déçus puisque la FDJ vous offre aussi une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros sans que vous dépensiez un centime de plus. Le principe est assez simple, il faut juste de croiser les doigts pour que votre code My Million soit tiré au sort en direct avant les résultats. Pour ce soir, le code qui empoche le million de la FDJ est le suivant : VG 211 9841.