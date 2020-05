Résultats euromillions : tirage du mardi 5 mai 2020

Tirage du jour – La Française des jeux et ses partenaires européens promettent au gagnant de ce soir la somme de 48 millions d’euros. Seule chose à faire repartir avec cette somme colossale, valider une grille classique moyennant 2,5 euros, mais surtout s’assurer d’avoir coché les bons numéros de la soirée. Zoom sur les résultats du jour pour savoir si nous avons un gagnant pour le jackpot de la soirée, jackpot qui s’élève à la bagatelle de 48 millions d’euros pour ce deuxième tirage du mois de mai.

Les résultats du tirage euromillions de ce mardi 5 mai viennent de tomber. Nous n’avons eu aucun gagnant la semaine, dernière, lors du premier tirage de ce cinquième mois de l’année, ce qui a eu pour effet d’augmenter la cagnotte de la loterie européenne. Chaque mardi et vendredi, ce sont des millions et des millions de joueurs qui tentent leur chance à la loterie euromillion, une loterie qui garantit un gain minimum de 17 millions depuis quelques années. Mais sur les millions de grilles validées ce soir au niveau de l’Europe, une seule aura probablement la chance d’empocher la super cagnotte mise en jeu ce soir. Le principe reste le même mais les chances de gagner sont toujours aussi minces. Mais difficile ne veut pas pour autant dire impossible, car des dizaines de gagnants ont déjà décrocher le super lot, alors pourquoi pas vous ? La réponse sera connue d’ici quelques instants, si vous avez validé une grille ce mardi 5 mai 2020, correspondant au second tirage euromillion de ce cinquième mois de l’année. Nous rappelons que la cagnotte de la soirée s’élève à 48 millions d’euros. Pour repartir avec cette somme, il fallait tout simplement valider une grille classique et cocher en tout les 7 numéros gagnants de la soirée que nous vous laissons découvrir à présent.

L’heure de vérité tant attendue pour les adeptes de la loterie européenne est enfin arrivée. La FDJ et ses partenaires viennent de lever le voile sur la combinaison gagnante de la soirée. Pour info il s’agit là du tout premier tirage du mois de décembre, un mois que certains espèrent terminer de la meilleure des manières, à savoir en remportant le jackpot à la loterie européenne. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct le tirage, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Mais avant tout, nous rappelons que la cagnotte mise en jeu ce soir s’élevait à seulement 45 millions d’euros. Si vous avez tenté votre chance comme des millions de joueurs, alors vous attendez surement avec une grande impatience dans l’attente des numéros gagnants de ce tirage euromillion. Fin du suspense, découvrons ensemble les sept numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher les 48 millions d’euros de la Française des jeux et ses partenaires européens : 2-10-22-27-41. Mais ce n’est pas tout, car en plus des cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte proposée ce soir aux joueurs de la loterie européenne : 2-3. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant d’une méga cagnotte qui s’élève à 48 millions d’euros ce mardi soir. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent bel et bien à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra sans problème. Cependant, vous serez dans l’obligation de partager la cagnotte en parts égales, dans l’hypothèse où il y’aurait d’autres gagnants.

Résultats My Millions

Outre le tirage euromillion, la Française des jeux et ses partenaires européens vous offre une seconde possibilité d’être millionnaire grâce à votre code My million. Pour le tirage de ce soir, l’heureux millionnaire de la FDJ n’est pas un joueur internet. Il s’agit d’un joueur ayant validé sa grille dans la région de la nouvelle Acquitaine : IU 380 3989.