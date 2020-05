Euromillions : résultats du vendredi 8 mai 2020

Tirage du jour – La Française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu une super cagnotte pour ce nouveau tirage du mois de mai. Pas de méga cagnotte en jeu pour ce 8 mai, mais la somme de 56 millions d’euros est garantie au joueur qui cochera les bons numéros ce soir dans cette loterie européenne. Si vous avez validé une grille avant l’heure fixée par la FDJ, vous attendez certainement les résultats de ce 8 mai.

La Française des jeux et ses partenaires européens viennent de publier les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 8 mai 2020. Plus d’une cinquantaine de millions d’euros sont en jeu ce soir. A titre de rappel, la FDJ et ses partenaires européens avaient mis en jeu un méga jackpot qui s’élevait à plus de 56 millions d’euros. Mais la cagnotte est revenue à sa mise initiale depuis quelques tirages, une cagnotte qui continue de grimper. Si vous avez validé une grille ce soir, alors vous faites parties des millions de personnes qui espèrent empocher la bagatelle de 56 millions d’euros mis en jeu ce vendredi, une somme qui peut toutefois vous faire changer radicalement de vie, à condition bien sûr que vous ayez la bonne combinaison du jour. En bonus, nous allons également vous révéler le code My Million qui repart avec le million d’euros supplémentaire offert par la Française des jeux lors de chaque tirage.

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi soir viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’élevait à 56 millions d’euros, ce qui signifie que nous n’avons pas eu de gagnant lors du précédent tirage effectué il y’a quelques jours. Le premier gagnant du mois de juin a empoché une super cagnotte de plus de 130 millions d’euros il y’a quelques jours. Les joueurs ayant validé une grille ce soir ont la possibilité d’empocher jusqu’à 56 millions d’euros à la loterie euromillion. Mais pour cela, il aurait fallu que vous cochiez les bons numéros de la soirée sur votre grille. Sans plus tarder, voici les numéros gagnants de ce soir à la loterie euromillion : 8-25-32-33-38. Mais ce n’est pas tout. Pour repartir avec le jackpot, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles : 7-9. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 56 millions proposés ce soir. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ et ses partenaires est intégralement à vous. Dans l’éventualité où vous serez deux à avoir coché les bons numéros, alors la cagnotte sera partagée entre vous en parts égales. Mais les chances que cela arrive sont très faibles si l’on tient compte des probabilités de gain dans cette loterie. Chaque joueur a une chance sur 139 millions d’avoir la bonne combinaison, autant dire que c’est une chance qui ne sourira pas à tout le monde.

Résultats My Million

Si vous n’avez pas décroché le gros lot dans cette loterie européenne, La FDJ vous offre aussi une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Pour repartir avec le million de la FDJ, il suffit juste de croiser les doigts pour que votre code My Million soir tiré au sort avant l’heure du tirage euromillion du jour. Pour ce soir, le code qui empoche le million de la FDJ est le suivant : WE 811 6067. L’heureux millionnaire de ce soir nous vient de la région de Provence alpes cote d’azur. Le tirage My Million concerne uniquement les joueurs résident en France et dans les départements d’outremer française.