Euromillions : tirage du mardi 12 mai 2020

Résultats du jour – faute d’un vainqueur vendredi dernier, la cagnotte mise en jeu la semaine dernière a grimpé pour ce mardi soir. Alors, si vous avez validé une grille euromillion ce mardi 12 mai, attendez-vous à repartir avec la bagatelle de 63 millions chez vous, à la seule condition que les numéros cochés sur votre grille soient identiques à ceux qui ont été dévoilés lors du tirage en direct de la loterie européenne. Si vous n’avez pas suivi le direct comme des milliers de joueurs, nous vous proposons de revoir la combinaison gagnante de la soirée.

Les résultats du tirage de la loterie euromillion de ce mardi 12 mai viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Comme vous pouvez déjà le deviner, des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir à la loterie euromillion dans l’espoir de décrocher le gros lot. Mais probablement un seul joueur aura l’immense chance de repartir avec le jackpot proposé ce soir par la FDJ et ses partenaires européens. Le principe reste le même mais les chances de gagner sont toujours aussi minces. Pour une grille validée, vous avez une chance sur près de 139 millions de décrocher le jackpot. Nous rappelons que la cagnotte de la soirée s’élève à 63 millions d’euros, une cagnotte en hausse, en l’absence d’un gagnant lors du précédent tirage. Pour l’heure, le mois de mai attend toujours de connaitre son premier gagnant dans cette loterie européenne. Ce gagnant pourrait bien être vous ce soir, si vous avez validé une grille classique. Pour en avoir le cœur net, découvrons sans plus attendre les résultats du tirage de ce mardi dans la loterie européenne, sans oublier les résultats du tirage My Million.

Changer de vie grâce à l’euromillion, c’est bel et bien possible, à condition d’avoir les numéros gagnants lors du tirage proposés tous les mardis et vendredis soir. Si la cagnotte minimum proposée s’élève à 17 millions d’euros, le joueur qui aura la bonne combinaison repartira avec une super cagnotte à domicile. Nous ne tarderons pas à le savoir puisque les résultats de la loterie euromillion viennent d’être dévoilés il y’a de cela quelques instants. Le méga jackpot proposé par la FDJ et ses partenaires européens a même grimpé pour ce mardi. Pour ce mardi soir, la cagnotte mise en jeu par la Fdj et ses partenaires s’élevait à 63 millions d’euros, ce qui signifie que nous n’avons pas eu de gagnants la semaine dernière dans cette loterie. Si vous tenté votre chance comme des millions de joueurs alors vous êtes dans l’attente des résultats. Sans plus attendre, voyons ensemble, les numéros gagnants qui ouvraient la porte de ce précieux sésame mis en jeu ce 12 mai 2020. Pour repartir avec la cagnotte du tirage euromillion, il fallait tout simplement être capable de cocher les numéros suivants sur votre grille du jour : 9-16-29-37-39. Mais avoir les cinq numéros n’étaient pas suffisant, car il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de ce tirage du 12 novembre : 4-11. Les résultats étant connus, passons à présent à la seconde étape qui consiste à la vérification. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot de 63 millions d’euros mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit.

Résultats du tirage My Million

Outre le super jackpot, la française des jeux vous offre une seconde possibilité d’être millionnaire grâce à cette loterie. Vous n’aurez pas besoin d’une nouvelle mise ou d’un nouveau tirage, il suffit juste que le facteur chance soit véritablement de votre côté. Avant chaque tirage euromillions, la FDJ sélectionne un code My Million aléatoirement pour offrir à son détenteur la somme d’un million d’euros. Pour le tirage de ce mardi soir, l’heureux millionnaire de la française des jeux est le propriétaire de la grille suivante : CN 495 0418.