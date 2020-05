Résultats du tirage euromillion du vendredi 15 mai 2020

Tirage du jour – Si vous avez joué à la loterie européenne ce vendredi, alors sachez que vous avez une chance de repartir avec la bagatelle de 72 millions d’euros, ce qui fera de vous par la même occasion le premier gagnant du mois de mai. La seule condition à remplir est bien sûr d’avoir coché les cinq bons numéros et les deux numéros étoiles sur votre grille. Les résultats que vous attendiez depuis un moment sont enfin disponibles, vous ne tarderez donc pas à savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 72 millions d’euros ce soir.

Résultats du tirage My Million

Outre le résultat très attendu de la loterie européenne, la Française des jeux offre également la somme d’un million d’euros à un joueur aléatoirement choisi. Si votre code My million est tiré au sort, alors vous repartirez avec la bagatelle d’un million d’euros, peu importe les résultats de votre grille. L’heureux millionnaire désigné ce soir par la FDJ est le détenteur du code suivant : TK 926 0069.