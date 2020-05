Euromillions : résultats du tirage du vendredi 22 mai 2020

Tirage du jour – En l’absence d’un gagnant pour le mardi, le pactole proposé par la FDJ et ses partenaires de la loterie européenne pour la soirée du vendredi 22 mai est passé à 27 millions d’euros. Alors si vous faites partie des millions de joueurs ayant validé une grille à l’euromillion ce jour, sachez que les résultats attendus depuis des heures viennent finalement de tomber. Si votre grille est gagnante, vous deviendrez par la même occasion le second gagnant du mois de mai dans la loterie européenne. Pour cela, il aurait fallu valider une grille et choisir 7 numéros.

La Française des jeux et ses partenaires européens viennent de lever le voile sur les résultats du tirage euromillions de ce vendredi 22 mai. En attendant de connaitre le rapport des gains, nous pouvons affirmer sans nous tromper que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir à la loterie euromillion. Mais un seul joueur aura probablement l’immense chance d’empocher la cagnotte mise en jeu ce soir. Le principe reste le même mais les chances de gagner sont toujours aussi minces. Pour une grille validée, vous avez une chance sur près de 139 millions de décrocher le jackpot. Mais des centaines de joueurs l’ont déjà atteint alors pourquoi pas vous ? La réponse sera connue d’ici quelques instants, si vous avez validé une grille ce mardi. Nous rappelons que la cagnotte de la soirée s’élève à 27 millions d’euros. En plus des résultats, vous aurez la chance de découvrir le numéro My million qui repart avec la somme d’un million d’euros offert par la Française des jeux.

Le rideau vient de tomber sur le tirage euromillion du vendredi 22 mai 2020. Pas de grosse cagnotte mise en jeu ce soir par la FJD et ses partenaires européens, mais le gagnant de ce vendredi est assuré de repartir avec la mirobolante somme de 27 millions d’euros. Comme on peut le constater, la cagnotte proposée a une nouvelle fois augmentée, la preuve qu’il n’y a pas eu de gagnants lors du tirage euromillion du mardi dernier. Mais les choses pourront changer peut-être ce soir si vous avez coché les bonnes cases. Si vous avez tenté votre chance comme des millions de joueurs, alors vous attendez probablement l’annonce des résultats. Fin du suspense, nous vous dévoilons les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher le jackpot du tirage. Les 27 millions d’euros mis en jeu ce soir vous reviennent de droit si vous avez cochés les numéros suivants sur votre grille du jour : 3-18-22-27-32. En plus des cinq numéros gagnants, la règle du jeu vous imposait aussi de cocher les deux bons numéros étoiles avant d’espérer repartir avec le jackpot de la soirée : 2-7. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors sachez que vous venez d’empocher la somme de 27 millions d’euros. Les chances de remporter ce super lot dans cette loterie sont faibles, puisque chaque grille vous offre une chance sur 139 millions d’avoir la bonne combinaison. C’est la raison pour laquelle la Française des jeux propose aux joueurs résidents en France une seconde possibilité d’être millionnaire grâce au tirage My Million.

Résultats My Million

Si vous avez manqué le jackpot du jour qui s’élevait à 27 millions d’euros, n’oubliez pas qu’il vous reste une seconde possibilité de devenir millionnaire grâce à votre code My Million. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus. Pas de mise supplémentaire pour espérer repartir avec le million de la Française des jeux. Il suffit juste que le facteur chance soit de votre coté ce soir. Pour le tirage du vendredi 22 mai, l’heureux millionnaire désigné au sort par la FDJ est le détenteur du code suivant : . Si votre grille porte cet identifiant alors vous êtes le millionnaire de la soirée.