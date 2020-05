Résultats euromillions : tirage du mardi 26 mai 2020

Tirage du jour – Le mois de mai va-t-il s’achever avec seulement deux gagnants à la loterie euromillions? Nous ne tarderons pas à le savoir car les résultats tant attendus de la loterie européenne pour la soirée de ce mardi 26 mai viennent d’être mis en ligne. A titre de rappel, la cagnotte mise en jeu ce soir s’élevait à seulement 37 millions d’euros. Plus que quelques jours savoir si nous aurons un ou deux gagnants à la loterie européenne pour ce cinquième mois de l’année. La Française des jeux vous offre aussi l’occasion de repartir avec la somme d’un million d’euros.

Qui va repartir avec la cagnotte du jour à la loterie euromillion ? Nous aurons la réponse bientôt puisque la Française des jeux et ses partenaires européens viennent de rendre publics les résultats du tirage de ce mardi 26 mai 2020. Rappelons qu’il s’agit officiellement de l’avant dernière chance de remporter le jackpot dans ce cinquième mois de l’année. Le mois de mai a connu son premier gagnant il y’a quelques jours de cela. La question est de savoir si le mois s’achèvera avec un ou deux gagnants dans cette loterie européenne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats de la loterie européenne pour ce mardi étaient attendus par des millions de joueurs. La raison, la cagnotte proposée ce soir a encore augmenté. Nous ne sommes plus à la mise initiale, mais plutôt à une mise de 37 millions d’euros garantie au gagnant de la loterie européenne ce soir. L’unique chose à faire était de valider une grille et attendre les résultats de l’euromillion pour être sur l’issue du tirage du jour. Mais le plus important par-dessus-tout, était de parvenir à cocher les bons numéros de la soirée, à savoir cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles. Sans plus tarder, nous vous laissons la combinaison qui vous permettait d’empocher les 37 millions d’euros proposés lors du tirage euromillion de ce mardi : 4-9-14-21-27. Mais il faut si vitre se réjouir puisqu’il vous fallait aussi cocher les deux bons étoiles du jour avant d’empocher la cagnotte proposée ce soir dans la loterie européenne : 4-6. Les résultats du jour étant connus, il est à présent temps de passer aux vérifications pour savoir si le jackpot de la soirée a été remporté par un joueur. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux que nous venons de vous dévoiler, alors vous devez très rapidement prendre attache avec la Fdj pour entrer en possession de votre gain.

Résultats My Million

Dans l’hypothèse où vous auriez raté de peu le jackpot de la soirée, il n’y a pas de quoi être déçu puisque la Française des jeux vous offre une seconde chance de devenir millionnaire ce soir, si vous ne l’êtes pas encore. Grâce au tirage My Million, vous avez une possibilité supplémentaire de devenir millionnaire dans cette loterie européenne. Pour ce 26 mai, l’heureux millionnaire est le détenteur du code suivant : FV 414 5061.