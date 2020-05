Euromillions : résultats du vendredi 29 mai 2020

Tirage du jour – Ce vendredi 29 mai 2020 correspond à la dernière chance de remporter le jackpot de la loterie européenne avant l’entame du sixième mois de l’année en cours. Le principe reste le même avec cependant une cagnotte revue à la baisse ce soir. Le jackpot mis en jeu ce soir par la Française des jeux et ses partenaires européens s’élève à 17 millions d’euros, signe qu’un gagnant a été désigné lors du tirage du mardi à la loterie européenne. Outre le tirage de la soirée, la FDJ a aussi remis la somme d’un million d’euros à un joueur qui réside en Bretagne.

Les résultats du tirage euromillions de ce vendredi 29 mai viennent de tomber. La cagnotte proposée ce soir s’élevait à seulement 17 millions d’euros, ce qui représente le gain minimum garanti dans cette loterie européenne. Comme l’on peut déjà s’en douter, des millions de grilles ont été validées ce soir dans la loterie européenne. Mais une seule aura probablement la chance de repartir avec la somme proposée ce soir, à condition d’avoir joué les bons numéros de la soirée. Et les numéros gagnants du jour en question sont connus. Le principe reste le même. Il fallait tout simplement valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros, puis ensuite cocher une série de sept numéros sur sa grille. Nous tenons à rappeler également qu’un joueur résidant en France ou dans les départements d’outremer française a empoché la bagatelle d’un million d’euros ce soir, grâce au tirage My Million. Pour savoir qui sera le millionnaire de la soirée, jetons tout simplement un œil aux résultats de la soirée.

Les résultats de la loterie euromillion viennent à l’instant d’être dévoilés en direct. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct la diffusion, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Comme des millions de joueurs vous êtes sans doute dans l’attente des numéros gagnants de la soirée, une combinaison qui vous garantit ce soir la bagatelle de 17 millions d’euros. Votre attente ne saurait tarder puisque la française des jeux et ses partenaires ont dévoilé en direct les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 29 mai 2020, correspondant au dernier tirage du mois en cours. Rappelons que le mois de mai a déjà connu deux gagnants dans cette loterie, raison pour laquelle la cagnotte est repartie à sa mise initiale ce vendredi soir. Si vous avez raté le live, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Les numéros qu’il fallait cocher pour empocher la cagnotte de 17 millions d’euros sont les suivants : 4-8-11-19-46. En plus des cinq numéros gagnants de la soirée, la règle du jeu vous imposait aussi de cocher les deux numéros étoiles du jour avant d’empocher le jackpot de la soirée : 4-8. Les résultats étant connus, nous vous invitons désormais à consulter votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant de la soirée. Pour cela, rien de plus simple, il faudrait tout simplement que les numéros ici dévoilés correspondent à ceux que vous avez cochés sur votre grille, et le jackpot du jour vous revient de droit. Dans l’hypothèse où il y’aurait deux gagnants, voire plus, la règle veut que les gains soient redistribués en parts égales entre les gagnants. Mais rassurez-vous, cette probabilité reste très faible, puisqu’une grille classique cochée vous offre une chance sur plus de 139 millions de pouvoir jouer la bonne combinaison. IL y’a donc de grandes chances que vous soyez le seul joueur à profiter des 18 millions si toutefois vous avez eu la bonne combinaison ce soir.

Résultats My Million

Outre le principal tirage euromillion, la Française des jeux récompense chaque soir un joueur résidant en France ou dans les DOM. Le code My Million tiré au sort ce vendredi soir est le suivant : MO 301 6631. Le millionnaire du jour a été localisé en Bretagne.