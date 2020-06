Euromillions : résultats du tirage du mardi 2 juin 2020

Tirage du mardi – La cagnotte est repassée à sa mise initiale pour le premier tirage du mois de juin, signe que nous avons eu un gagnant la semaine dernière. Malheureusement pour les joueurs français l’heureux propriétaire du précédent jackpot ne réside pas en France. Comme on s’en douter la cagnotte est donc revenue à sa mise initiale ce mardi 2 juin. Pour ceux qui ont validé une grille, le montant maximum auxquels ils peuvent s’attendre ce soir est la somme de 17 millions d’euros. Mais encore faudra-t-il avoir les bons numéros de la soirée pour espérer repartir avec le jackpot.

On en sait davantage sur les résultats du tirage de la loterie euromillions de ce mardi 2 juin 2020, correspondant au premier tirage du sixième mois de l’année dans cette loterie. Après avoir atteint la barre des 100 gagnants le Royaume-Uni se rapproche timidement de la France au niveau du palmarès. Le dernier jackpot du mois de mai a été remporté par un joueur résidant au Royaume-Uni. Pour une mise de 2,5 euros, le gagnant de la soirée était assuré de repartir avec la bagatelle de 17 millions d’euros si les résultats dévoilés lors du tirage au sort correspondaient aux chiffres qu’il a cochés sur sa grille. Rappelons également qu’un heureux millionnaire a été désigné au sort par la Française des jeux. Comme c’est le cas depuis des années, la FDJ sélectionne aléatoirement un code My Million pour attribuer à son détenteur la bagatelle d’un million d’euros. Selon les informations fournies par la Fdj, l’heureux millionnaire de la soirée du mardi nous vient de la région d’Ile-de-France.

Quels numéros fallait-il jouer pour empocher le jackpot de la soirée dans la loterie européenne ? Nous ne tarderons pas à le savoir car les numéros gagnants de la soirée viennent d’être dévoilés. Les résultats de la loterie euromillion de ce premier tirage de juin viennent d’être dévoilés il y’a de cela quelques instants. Pas de méga jackpot proposé par la FJD et ses partenaires européens, mais le gagnant est assuré de repartir avec plus de 17 millions d’euros. Conformément au règlement du jeu, la cagnotte augmente lorsqu’aucun gagnant n’est tiré au sort dans la loterie européenne. La règle du jeu impose que l’on retourne à la cagnotte initiale lorsqu’un gagnant est désigné lors du tirage euromillion. C’est le cas ce soir puisque la Française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu ce soir la bagatelle de 17 millions d’euros. Fin du suspense, nous vous dévoilons les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher les gains mis en jeu ce soir. Pour repartir avec la cagnotte, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille : 10-12-22-26-49. Outre les cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte proposée ce soir aux joueurs de la loterie européenne : 7-11. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 66 millions d’euros. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Si vous n’êtes pas l’unique gagnant, alors la cagnotte sera redistribuée entre vous en parts égales. Mais il est très rare d’avoir deux gagnants au cours d’un même tirage dans la loterie européenne. D’ailleurs les chances que vous jouez les bons numéros sont d’une chance sur plus de 139 millions.

Résultats du tirage My Million

Si vous avez raté le jackpot de la soirée, jetez un œil à votre code My Million, puisqu’il peut faire de vous un millionnaire ce soir. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus. Pour ce soir, l’heureux millionnaire de la FDJ est francilien : FR 608 3244.