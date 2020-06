Tirage Euromillions du mardi 9 juin 2020

Résultats du jour – La Française des jeux et ses partenaires officiels viennent de dévoiler les résultats gagnants de la soirée. Pour info, nous rappelons que la cagnotte mise en jeu ce soir s’élevait à la bagatelle de 37 millions d’euros. Pour les empocher il fallait tout simplement valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Mais l’exercice le plus difficile consistait à deviner les numéros gagnants de la soirée, une combinaison de 7 chiffres pour être plus précis. Zoom sur les résultats de la soirée pour savoir si nous avons notre premier gagnant du mois de juin dans cette loterie européenne.

Les résultats tant attendus du tirage euromillions de ce mardi 9 juin 2020 viennent à l’instant de tomber. La Française des jeux et ses partenaires européens ont revu ce soir la cagnotte proposée aux joueurs, car aucun joueur n’a été en mesure de deviner la bonne combinaison, lors du précédent tirage. Si vous avez coché une grille classique ce soir, alors sachez qu’une belle récompense de 37 millions d’euros vous attend à la clé. Mais il eut fallu pour cela que vous validiez une grille et que vous vous assuriez ensuite d’avoir cochés les bons numéros gagnants du jour. Et vous faites partie de ces millions de joueurs qui ont validé une grille ce mardi 9 juin, alors nous vous informons que les résultats tant attendus viennent à l’instant de tomber. Sans plus tarder, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du jour et aussi le code My Million qui empoche ce soir la somme d’un million d’euros. Première information concernant le gagnant du tirage My Million, il ne s’agit pas d’un joueur ayant validé sa grille sur Internet, mais plutôt d’un joueur qui a validé sa mise dans la région d’Occitanie. Alors si vous avez joué depuis cette région, vous êtes probablement l’heureux millionnaire de la soirée de la FDJ. Découvrons sans plus attendre les numéros du jour pour en avoir le cœur net.

Les résultats de la loterie euromillion viennent d’être dévoilés il y’a à peine quelques instants. La précédente cagnotte qui était en jeu, a grimpé pour ce soir, pour la simple raison que nous n’avons pas eu de gagnants vendredi dernier dans cette loterie. La Française des jeux et ses partenaires européens garantissent au vainqueur de ce mardi un joli pactole qui s’élève ce soir à la bagatelle de 37 millions d’euros. Mais pour les avoir, il aurait fallu faire comme des millions d’adeptes de cette loterie, à savoir valider une grille classique et surtout cocher les bons numéros. Sans plus tarder voici les numéros gagnant qu’il fallait jouer ce soir : 5-15-27-36-46. Mais ce n’est pas tout puisqu’il vous fallait aussi cocher deux numéros étoiles, outre les cinq numéros gagnants du soir. Les numéros étoiles de ce tirage euromillion sont les suivants : 2-8. Voici donc la combinaison de la soirée, pour ceux qui ont raté la diffusion en direct des résultats de la loterie européenne. Si les numéros dévoilés ce soir correspondent à ceux qui figurent sur votre grille, alors vous remportez la somme de 37 millions d’euros ce mardi. Mais vos chances de réussir à cocher les bons numéros sont très faibles si l’on se fie aux probabilités du jeu. Les chances de remporter le jackpot en validant une seule grille sont d’une chance sur près de 140 millions, autant dire chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais difficile n’est pas impossible, car des centaines de joueurs européens ont déjà décroché le gros lot de la Française des jeux et de ses partenaires européens.

Résultats My million

Outre le tirage principal, la française des jeux vous offre la possibilité d’empocher la somme d’un million d’euros ce soir, si vous êtes un joueur résidant en France ou dans les départements d’outremer française. L’heureux millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : BV 585 0710.