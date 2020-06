Euromillions : tirage du vendredi 12 juin 2020

Tirage du jour – La Française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu ce soir la somme de 50 millions d’euros. Pour l’heure, le mois de juin n’a toujours pas connu son premier gagnant, une situation qui pourrait changer au cours de la soirée. Pour ce soir, la française des jeux et ses partenaires garantissent la somme de 50 millions d’euros au joueur qui aura les bons numéros cochés sur sa grille. Pour cela, il aurait fallu cocher une grille avant la fermeture des paris, mais surtout avoir les numéros gagnants.

Les résultats de la loterie européenne pour le mois de juin viennent de tomber. Plus précisément, il s’agit des résultats du tirage du vendredi 12 juin 2020. Mais les choses pourraient changer ce soir si seulement un seul joueur réussissait à deviner la bonne combinaison de la soirée. Pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats de la loterie euromillion qui sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. En attendant de connaître le rapport des gains de la soirée, il est important de savoir que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir pour essayer de repartir avec les 50 millions d’euros offerts par la FDJ et ses partenaires européens. Mais il ne suffit pas de valider une grille espérer repartir aussi facilement avec ce beau pactole de plusieurs millions d’euros. Il faut surtout cocher les bons numéros tirés au sort pour empocher la cagnotte du jour. Vous avez probablement manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants de ce vendredi 12 juin 2020, avec en bonus le code My Million qui repart avec le million d’euro offert par la Française des jeux avant chaque tirage.

Aucun gagnant lors du précédent tirage du mois de juin, raison pour laquelle nous nous retrouvons encore ce soir avec une cagnotte en hausse. Si vous avez réussi comme des millions de joueurs à valider une grille classique ce soir, alors vous attendez certainement les résultats du soir pour savoir si la cagnotte est à vous. Pour ce vendredi, nous rappelons que les gains mis en jeu s’élevent à la bagatelle de 50 millions. Mais pour les empocher, il aurait fallu que vous cochiez les bons numéros de la soirée sur votre grille. Sans plus tarder, voici les numéros gagnants de ce soir à la loterie euromillion de ce jour : 2-24-39-45-46. Mais ce n’est pas suffisant pour empocher la cagnotte proposée ce soir. Pour repartir avec le jackpot du jour, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles : 4-8. Les résultats du tirage euromillion étant connus, il est à présent temps de jeter un œil à votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 80 millions proposés ce soir par la Française des jeux et ses partenaires européens. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion correspondent à ceux que vous avez joués sur votre grille du jour, alors la cagnotte de la soirée de la FDJ et ses partenaires vous revient de plein droit. Mais attention, vous pourriez être amenés à la partager avec un autre joueur dans l’éventualité où vous serez deux à avoir coché les bons numéros. Chaque joueur ayant une chance sur 139 millions d’avoir la bonne combinaison, il est très rare d’avoir deux gagnants, voire même plusieurs lors d’un tirage de la loterie européenne. Outre le tirage principal, nous vous rappelons que la FDJ vous offre une seconde opportunité de repartir avec la somme d’un million d’euros dans cette loterie.

Résultats My Million

Si vous avez manqué le jackpot de la soirée, il vous reste une seconde chance d’être millionnaire ce soir, grâce à votre code My Million. Selon les informations fournies par la Française des jeux, le gagnant de la soirée dans la loterie européenne est un joueur qui a validé sa mise sur Internet : TI 890 2631.