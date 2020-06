Euromillions : résultats du tirage du mardi 16 juin

Tirage du jour – Nous n’aurons pas encore l’occasion d’approcher de la barre des 190 millions d’euros en gain à l’euromillion, montant qui représente le plafond de gain autorisé à la loterie européenne. La raison, le compteur a été remis à sa mise initiale depuis quelques jours, suite à la désignation d’un gagnant il y’a quelques jours. Si vous avez participé à la loterie euromillions de ce mardi, la française des jeux et ses partenaires européens vous garantissent un pactole de 17 millions d’euros. Bien sûr, il faudrait avant tout valider une grille pour espérer décrocher ce montant astronomique ce mardi soir.

Les résultats du tirage euromillions du mardi 16 juin viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Plus que quelques tirages à l’euromillion avant le passage au prochain mois. La tradition d’un gagnant par mois est toujours respectée depuis le début de l’année, et le mois de juin ne fera pas exception à cette règle. La cagnotte proposée ce mardi s’élevait à 17 millions d’euros, ce qui signifie que nous avons eu un gagnant la semaine dernière à la loterie. Pour remporter le jackpot, il fallait tout simplement cocher les sept bons numéros dévoilés lors du tirage en direct. Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder en direct les résultats, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du jour. S’ils sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille ce soir, alors vous venez de mettre un terme à un cycle de plusieurs tirages sans gagnants. Outre le très attendu résultat de la soirée, nous vous rappelons qu’un million d’euros supplémentaire est offert à un joueur résident en France ou dans les DOM. Peut-être serez-vous le gagnant de ce soir de la FDJ ? Pour le savoir découvrons ensemble les résultats de cette journée du 16 juin.

Le rideau est tombé sur les résultats du tirage de la loterie euromillions du 16 juin. Si vous avez manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour remporter la cagnotte du jour. Et la cagnotte du jour s’élève pour ce mardi à seulement 17 millions d’euros, la preuve que le super jackpot mis en jeu la semaine dernière été remporté vendredi dernier. Si vous avez validé une grille classique ce soir, alors votre gain s’établira autour de 17 millions d’euros. Sans plus attendre, voici les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir : 39-9-11-4-17. Outre la combinaison des cinq chiffres, il vous fallait également avoir absolument les deux numéros étoiles du jour pour espérer empocher les 17 millions d’euros, la 2 et la 10. Les résultats du jour étant désormais connus, l’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si le jackpot du jour vous revient de droit. Pour cela, rien de plus simple. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce mardi sur votre grille, alors les 17 millions d’euros sont à vous, une fois que les impôts seront déduits de votre gain. Au cas où il y’aurait d’autres gagnants, alors les 17 millions seront redistribués en parts égales entre gagnants de la soirée.

Résultats My Million

Il n’est pas toujours évident d’avoir un gagnant dans la loterie européenne, puisque la loterie vous offre une chance sur près de 139 millions de gagner avec une grille classique. C’est pour compenser cela que la FDJ récompense un joueur lors de chaque tirage de la somme d’un million d’euros. Pour cela, il suffit que votre code My Million soit tiré au sort et le million vous revient de droit. Selon les informations fournies par la Française des jeux, le code My Millions qui empoche le million d’euro du soir est le suivant : GJ 375 0766.