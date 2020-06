Résultats tirage euromillions du vendredi 19 juin 2020

Tirage du jour – Le principe reste le même dans la loterie européenne pour cette soirée du vendredi. En revanche, ce n’est pas le cas de la cagnotte mise en jeu par la française des jeux et ses partenaires européens, puisque qu’elle continue de grimper, étant donné que nous n’avons encore eu notre second gagnant pour ce mois de juin qui tend vers sa fin. Pour ceux qui ont tenté leur chance ce soir, une super cagnotte de 28 millions d’euros les attend, à condition bien sûr d’avoir coché les bonnes cases sur votre grille validée auprès d’un buraliste ou sur internet.

Les résultats de la loterie euromillion de ce mardi viennent à l’instant de tomber. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct le tirage, nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée. Mais avant tout, nous rappelons que la cagnotte mise en jeu ce soir s’élevait à seulement 28 millions d’euros. Nous sommes visiblement loin des 190 millions d’euros du plafond autorisé, mais cette somme peut vous faire changer radicalement de vie ce soir. Si vous avez tenté votre chance comme des millions de joueurs, alors vous attendez surement avec une grande impatience les résultats euromillions de ce vendredi 19 juin. Fin du suspense, découvrons ensemble les sept numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher les gains mis en jeu par la française des jeux et ses partenaires européens. Pour repartir avec les 28 millions de la FDJ et ses partenaires européens, il fallait tout simplement cocher jouer les numéros suivants sur votre grille du jour : 5-14-19-24-43. Mais il fallait bien plus qu’une combinaison de cinq chiffres gagnants pour repartir avec les 28 millions de la soirée. Outre les numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte mise en jeu dans la loterie européenne ce vendredi 19 juin 2020, à savoir la 3 et la 7. Les résultats étant connus, passons à la prochaine étape qui consiste à la vérification des numéros cochés sur votre grille. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent bel et bien à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra sans problème. Rappelons que chaque grille classique vous offre une chance sur plus de 139 millions pour donner la bonne combinaison dans cette loterie.

Résultats My Million

L’heureux millionnaire de la soirée du tirage My Million est un joueur ayant validé sa grille sur Internet. Si vous faites partie de ceux qui ont privilégié les jeux en ligne, c’est le moment de vérifier votre code My million, pour savoir si le million de la FDJ est à vous. L’heureux millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : SD 890 4120.