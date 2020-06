Résultats euromillions du mardi 23 juin 2020

Tirage du jour – Une super cagnotte de 38 millions d’euros attend le gagnant de ce soir à la loterie euromillions. Bien sûr, la règne n’a toujours pas changé, puisqu’il fallait tenter votre chance comme des millions de joueurs en validant une grille classique, pour espérer repartir avec la cagnotte mise en jeu par la Française des jeux et de ses partenaires européens. Si vous avez validé une grille, alors vous attendez surement les résultats qui viennent à l’instar d’être communiqués en direct, sans oublier les résultats du tirage My Millions qui permettent à un joueur en France de repartir avec la somme d’un million d’euros.

Les résultats du tirage euromillions de ce mardi 23 juin viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Pour info, il ne reste plus que quelques tirages à l’euromillion avant le passage au prochain mois. La tradition d’un gagnant par mois est toujours respectée depuis le début de l’année, et le mois de juin ne fera pas exception à cette règle…La cagnotte mise en jeu est passée à 38 millions d’euros ce 23 juin 2020, un jackpot qui pourra certainement vous aider à accomplir vos projets les plus fous. Mais il ne faut rêver si facilement à cette cagnotte, si vous n’avez pas validé une grille. Et si vous avez été de ceux qui ont tenté leur chance, n’oubliez pas qu’il vous faut une combinaison de 7 chiffres en tout pour repartir avec les gains du jour. En plus du tirage euromillions, la Française des jeux vous offre également l’opportunité d’empocher la somme d’un millions d’euros lors de chaque tirage de la loterie européenne. Mais tous les adeptes de la loterie européenne ne sont pas concernés par ce jeu qui permet tous les soirs à un joueur d’empocher la somme d’un million d’euros.

Les résultats de la loterie euromillion ont été diffusés en direct il y’a quelques instants. Si vous avez manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour remporter la cagnotte du jour. Et la cagnotte du jour s’élève pour ce mardi 23 juin s’élevait à la bagatelle de 38 millions d’euros, une cagnotte qui a augmenté faute d’un gagnant ce soir. Sans plus attendre, voici les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir : 2-12-19-46-49. Outre la combinaison des cinq chiffres, il vous fallait également avoir absolument les deux numéros étoiles du jour pour espérer empocher les 38 millions d’euros, la 1 et la 8. Les résultats du jour étant connus, l’heure est ç présent venue de passer aux vérifications pour savoir si nous avons un gagnant pour le jackpot mis en jeu ce soir par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce mardi sur votre grille, alors les 38 millions d’euros sont à vous, une fois que les impôts seront déduits de votre gain. En revanche, vous pourriez être amenés à partager votre cagnotte si éventuellement un autre joueur réussissait à cocher les numéros gagnants comme vous.

Résultats My Million

Mais ce n’est pas toujours évident d’avoir un gagnant, puisque la loterie vous offre une chance sur près de 139 millions de gagner. C’est pour compenser cela que la FDJ récompense un joueur lors de chaque tirage de la somme d’un million d’euros. Pour cela, il suffit que votre code My Million soit tiré au sort et le million vous revient de droit. Il convient de rappeler que ce tirage My million n’est pas exclusivement ouvert à tous les adeptes de la loterie européenne, mais uniquement aux joueurs résidant en France ou dans les départements d’outremer française. Selon les informations fournies par la FDJ, le code My Millions qui empoche le million d’euro du soir est le suivant : BD 519 4518.