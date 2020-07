Résultats euromillions du mardi 30 juin 2020

Tirage du jour – Si vous avez tenté votre chance ce soir à la loterie européenne, la Française des Jeux et ses partenaires européens vous garantissent un méga jackpot. Le montant mis en jeu s’élève à 61 millions d’euros. Pour espérer empocher cette somme, il fallait simplement valider une grille classique en ligne ou chez un buraliste. Ensuite, il fallait cocher les numéros gagnants du jour, un exercice plutôt difficile quand on sait que les probabilités de cocher les bonnes cases sont d’une chance sur 139 millions. Rappelons qu’il s’agit de la dernière chance de remporter le gros lot dans cette loterie européenne pour le mois de juin.

Fin du suspense et de l’attente, les résultats de la loterie euromillion que vous attendiez depuis quelques heures viennent d’être dévoilés en direct par la Française des jeux et ses partenaires. Petit rappel de la cagnotte mise en jeu ce soir dans cette loterie européenne. Pour ceux et celles qui ont joué une grille ce soir, la FDJ et ses partenaires vous garantissait une cagnotte de 61 millions, à condition que votre grille porte les numéros gagnants de ce tirage euromillion. Donc l’unique chose à faire pour repartir avec les 61 millions d’euros ce mardi soir était de valider une grille comme tous les autres joueurs, mais surtout cocher les bons numéros. Pour le tirage de ce soir, le dernier du mois en cours faut-il préciser, voici les numéros qu’il fallait jouer pour remporter le gros lot : 1-6-11-28-42. Mais il vous fallait en réalité plus que cinq chiffres pour empocher les 37 millions d’euros, puisqu’il vous fallait aussi jouer les deux bons numéros étoiles: 2-10. Les résultats étant connus, place maintenant aux vérifications. Si les numéros dévoilés sont identiques à ceux qui ont été cochés sur votre grille, alors sachez que vous êtes l’heureux gagnant du jackpot proposé par la Française des jeux et ses partenaires européens vous revient de droit, à savoir la bagatelle de 61 millions d’euros. Cependant, la règle du jeu vous imposera de la partager en parts égales si vous n’avez pas été le seul joueur à avoir réussi la bonne combinaison de ce tirage. Mais les chances qu’une telle probabilité se réalise dans la loterie européenne sont très faibles. Si vous avez raté la cagnotte de la soirée la FDJ vous propose un second plan pour devenir millionnaire au cours de la soirée.

Résultat My Million

Votre code My Million qui fait office d’identifiant de votre grille peut également faire de vous un millionnaire ce soir, à condition bien sûr que le code en question soit tiré au sort ce soir par la Française des Jeux. Selon les informations fournies par la FDJ, l’heureux millionnaire de la soirée est le détenteur du code suivant : GL 973 8980. Selon les informations transmises par la française des jeux, le gagnant My Million du jour nous vient des Hauts de France.