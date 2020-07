Résultats tirage euromillion du vendredi 3 juillet 2020

Tirage du jour – Première chance aux adeptes de l’euromillion de remporter le jackpot de la loterie européenne pour ce mois de juillet. Celui ou celle qui aura les bons numéros ce soir repartir avec un super cagnotte. Le méga jackpot mis en jeu ce soir par la loterie européenne s’élève à 130 millions d’euros. Le principe n’a toujours pas changé pour ceux qui espéraient repartir avec ce premier jackpot du mois de juillet. Il fallait tout simplement se rendre chez un buraliste, prendre un ticket et cocher les numéros de votre choix, ou valider sans vous déplacer une grille classique en ligne sur le Web. Zoom sur les résultats de ce tirage exceptionnel du vendredi 3 juillet.

Les résultats du tirage euromillions de ce vendredi 3 juillet viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires de la loterie européenne. Pour ce premier tirage du mois de juillet, la barre a été placée très haute avec une méga cagnotte mise en jeu, ce qui a tout naturellement suscité l’engouement chez les joueurs. Le septième mois de l’année 2020 démarre fort avec la loterie européenne. Pour ce premier tirage, la somme de 130 millions d’euros est garantie au joueur qui réussira à trouver la bonne combinaison du jour. Des millions de grilles ont été validées, mais la question est de savoir si nous aurons un gagnant ce soir, ce qui n’a pas été le cas lors du dernier tirage du mois d’octobre. Pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats du tirage de la soirée. Si vous avez manqué la diffusion en direct des résultats du jour, nous vous proposons de redécouvrir la combinaison gagnante pour ce 3 juillet. En tout, il fallait cocher sept bons numéros, à savoir cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles. Et n’oubliez pas le million d’euros offert par la FDJ au cas où vous auriez encore raté le jackpot proposé ce soir.

Quels sont les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour repartir avec le jackpot de l’euromillion ? Surout à combien s’élevait la cagnotte de la soirée dans la loterie européenne ? Autant de questions auxquelles nous vous donnons réponse suite à la diffusion en direct des résultats tant attendus depuis quelques de la loterie euromillion. Si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous proposons donc de redécouvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour repartir avec la cagnotte. Pour rappel, il s’agit du tout premier tirage euromillion du mois de juillet. La cagnotte de 130 millions d’euros augmentera tout naturellement si aucun joueur n’a été en mesure de cocher les bons numéros du jour. Pour le savoir, il suffit juste de jeter un œil aux résultats de la soirée. Pour empocher les 130 millions, il fallait réussir une combinaison de 7 chiffres en tout dans cette loterie. Les numéros gagnants de la soirée sont les suivants : 4-16-27-37-39. Mais ce n’était guère suffisant pour espérer empocher le jackpot, puisqu’il vous fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles de ce vendredi 3 juillet 2020 : 3-6. Voici donc ce qu’il fallait savoir les résultats du jour dans cette loterie européenne. Ceci, l’heure est désormais aux vérifications pour savoir si nous avons notre premier gagnant du mois de février ou pas. Si les numéros ici dévoilés sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille classique, alors la cagnotte de la loterie vous revient de droit. Si vous avez raté le jackpot comme des millions de joueurs, vous avez une deuxième chance d’être millionnaire au cours de la soirée.

Résultat My Million

Grâce à votre code My Millions, vous avez une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir à l’euromillion, même si votre grille n’est pas gagnante. Pour cela il suffit juste que le facteur chance soit de votre côté pendant le tirage My Millions. L’heureux gagnant de la soirée est le détenteur du code suivant : SE 756 4471.