Euromillions : résultats du mardi 7 juillet 2020

Tirage du jour – Le principe reste le même, tout comme la mise pour une grille classique à la loterie européenne. En revanche, ce n’est pas le cas de la cagnotte mise en jeu par la française des jeux et ses partenaires européens, puisque qu’elle continue de grimper, étant donné que nous n’avons toujours pas de gagnants pour le mois de juillet qui vient à peine de démarrer. Pour ceux qui ont tenté leur chance ce soir, une super cagnotte de 143 millions d’euros les attend, à condition bien sûr d’avoir coché les bonnes cases sur votre grille validée auprès d’un buraliste ou sur internet.

Les résultats tant attendus du tirage euromillions de ce mardi 7 juillet viennent enfin de tomber. La cagnotte à la loterie euromillion continue de grimper, ce qui reste à la base une bonne nouvelle pour les joueurs qui visent le gros lot dans ce jeu. Pour ce tirage du mardi 7 juillet, la Française des jeux et ses partenaires européens ont décidé de mettre la barre très haute avec une cagnotte beaucoup plus importante. Et comme vous pouvez vous en douter, la cagnotte de la loterie européenne proposée le vendredi dernier a été considérablement revu à la hausse pour le tirage de ce mardi soir, vu qu’aucun joueur n’avait réussi à cocher les bonnes cases sur sa grille. Pour ceux et celles qui ont joué ce soir, la FDJ et ses partenaires européens garantissaient la somme de 143 millions d’euros au joueur qui trouverait la bonne combinaison. Pour tenter de décrocher cette somme, il fallait juste valider une grille classique comme l’ont fait des millions de joueurs européens avant la soirée.

La FDJ et ses partenaires européens viennent de dévoiler les résultats du tirage de ce mardi 7 juillet 2020. Si vous avez manqué la diffusion en direct, nous vous offrons donc la possibilité de revoir les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour repartir avec la cagnotte de la soirée. Pour rappel, la française des jeux et ses partenaires garantissaient ce soir un joli pactole au gagnant de la soirée. Faute d’un tirage favorable, le méga jackpot proposé la semaine dernière a été revu à la hausse ce mardi. Donc su vous avez validé une grille ce 7 juillet, vous avez la possibilité de repartir avec la mirobolante somme de 143 millions d’euros. Mais mettons fin au suspense en dévoilant les résultats euromillions de la soirée. Pour repartir avec la cagnotte, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille : 41-33-23-12-16. Outre les cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte proposée ce soir aux joueurs de la loterie européenne : 8-10. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 143 millions d’euros. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Si vous n’êtes pas l’unique gagnant, vous devrez partager la cagnotte avec les autres joueurs en parts égales. Mais les chances d’avoir deux ou plusieurs gagnants au cours d’un même tirage dans la loterie européenne sont quasiment faibles. D’ailleurs les chances que vous jouez les bons numéros sont d’une chance sur plus de 139 millions. Si vous avez raté le jackpot n’oubliez pas les résultats du tirage Millions du jour.

Tirage My million

Pour ceux qui ont encore raté le jackpot euromillion de ce soir, tout n’est pas encore perdu. Avant de vous débarrasser de votre grille, pensez à jeter un œil à votre code My Million, puisqu’il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros ce soir. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le propriétaire du code My Millions suivant : JF 734 1511.