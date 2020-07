Résultats euromillions du vendredi 10 juillet 2020

Tirage du jour – Pour ceux qui ont validé une grille ce soir, nous vous rappelons que les compteurs de la FDJ sont revenus à la mise initiale pour ce vendredi 10 juillet. Pour ceux qui ont validé une grille, le montant maximum auxquels ils peuvent s’attendre ce soir est la somme de 17 millions d’euros. Mais encore faudra-t-il avoir les bons numéros de la soirée pour espérer repartir avec le jackpot. Pour ce soir, l’heureux millionnaire de la Fdj est un joueur qui a validé sa grille en région d’Ile de France. Les franciliens sont donc à l’honneur ce soir au tirage My Million de ce vendredi.

Les résultats de l’euromillion pour ce vendredi 10 juillet viennent d’être dévoilés par la FDJ. La question que se posent désormais tous les joueurs est de savoir si nous avons un gagnant ou pas ? Pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats de la loterie euromillion qui sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. En attendant de connaître le rapport des gains de la soirée, il est important de savoir que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir pour essayer de repartir avec les 17 millions d’euros offerts par la FDJ et ses partenaires européens. Mais il ne suffit pas de valider une grille espérer repartir aussi facilement avec ce beau pactole de plusieurs millions d’euros. Il faut surtout cocher les bons numéros tirés au sort pour empocher la cagnotte du jour. Vous avez probablement manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants de ce vendredi 10 juillet 2020, avec en bonus le code My Million qui repart avec le million d’euro offert par la Française des jeux avant chaque tirage.

La FDJ et ses partenaires européens ont dévoilé les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 10 juillet 2020. Rappelons que la super cagnotte qui était tant convoitée n’est plus en jeu, puisqu’un joueur a finalement réussi à avoir la bonne combinaison. Si vous avez validé une grille ce vendredi soir, sachez que la FJD et ses partenaires européens vous offre l’opportunité de remporter la somme de 17 millions d’euros. Mais pour cela, il faut bien entendu avoir les bons numéros sur sa grille validée. Les 17 millions d’euros du tirage euromillion de ce vendredi soir sont à vous si vous avez joué les numéros suivants : 15-17-23-30-38. Mais ce n’est pas fini car il vous fallait aussi cocher les deux bonnes étoiles du jour pour empocher la cagnotte de ce vendredi : 2-7 L’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si les 17 millions d’euros sont à vous. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux que nous venons de vous dévoiler, alors vous devez très rapidement prendre attache avec la Fdj pour entrer en possession de votre gain. Dans le cas contraire, il n’y a pas de quoi être déçu puisqu’il existe une deuxième possibilité pour vous d’être millionnaire ce soir. Pas besoin de valider une grille supplémentaire ou de cocher de nouvelles cases, il suffit juste que le facteur chance soit dans votre camp pour toucher le million de la FDJ. Avant chaque tirage la française des jeux sélectionne une grille pour attribuer à son détenteur la somme d’un million d’euros. Pour ce vendredi soir, le code My Million gagnant est le suivant : UL 180 7837.

Comment participer à l’euromillions ?

Pour prendre part à la loterie européenne il suffit de valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Ensuite il faut cocher des numéros de votre choix sur la grille avant de la faire valider par le buraliste. Une fois la mise enregistrée, vous attendez l’heure du tirage pour savoir si vous êtes le gagnant. La cagnotte est comprise entre 17 et 190 millions d’euros. Le jackpot augmente après chaque tirage si aucun joueur n’a réussi à cocher les bonnes cases.