Résultats euromillions du mardi 14 juillet 2020

Les résultats de la loterie euromillion de ce mardi viennent à l’instant d’être diffusés en direct. Mais si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous offrons l’opportunité de connaître les numéros gagnants de la soirée. Mais avant, nous vous rappelons qu’il fallait une combinaison de 7 chiffres, soit cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles, pour empocher la cagnotte proposée ce soir dans cette loterie. Et si vous avez la bonne combinaison, vous pourriez repartir avec la bagatelle de 26 millions d’euros ce mardi après le tirage euromillion. Sans plus attendre découvrons ensemble les numéros qu’il fallait cocher pour empocher la cagnotte du jour : 30-22-37-11-47. Mais ce n’est pas fini. Pour empocher pour de vrai la cagnotte de la soirée, il fallait compléter votre combinaison avec les deux numéros étoiles suivants : 9-10. Les résultats étant connus, il est à présent temps de passer aux vérifications. Si les numéros ici dévoilés sont bel et bien identiques à ceux que vous avez joué sur votre grille de la soirée, alors sachez que vous êtes le deuxième gagnant du mois d’octobre, puisque vous empocher la somme de 26 millions d’euros. Dans le cas contraire, pensez à jeter un œil à votre code My Million, puisqu’il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros ce soir. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus.

Résultats du tirage My Million

Avant les résultats euromillions du jours, la Française des jeux désigne un joueur en France ou dans les DOM pour lui offrir la somme d’un million d’euros, même si sa grille est perdante. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le détenteur du code My Millions suivant : NY 772 1633. Selon les données de localisation, le millionnaire du jour nous vient de la Nouvelle Aquitaine. Ce n’est donc pas un joueur en ligne qui empoche le million de la soirée comme c’était régulièrement le cas les mois de mars et avril, en raison du confinement imposé aux français dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus.