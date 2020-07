Tirage euromillions du vendredi 17 juillet 2020

Tirage du jour – Une super cagnotte de 39 millions d’euros était promise ce soir au gagnant de la loterie européenne. Bien sûr, la règne n’a toujours pas changé, puisqu’il fallait tenter votre chance comme des millions de joueurs en validant une grille classique, pour espérer repartir avec la cagnotte mise en jeu par la Française des jeux et de ses partenaires européens. Si vous avez validé une grille, alors vous attendez surement les résultats qui viennent à l’instar d’être communiqués en direct, peu de temps après la désignation du gagnant du tirage My Million.

L’attente fut longue pour certains, mais les résultats tant attendus du tirage euromillion de ce vendredi 17 juillet viennent d’être mis en ligne. Il y’a quelques instants de cela, la FDJ en collaboration avec ses partenaires européens, dévoilait en direct les sept numéros gagnants du jour. La cagnotte qui était de 26 millions d’euros mardi dernier a grimpé pour atteindre la barre des 39 millions d’euros, faute de gagnant lors du précédent tirage effectué. Seules les personnes ayant validées une grille euromillion ont une faible chance de remporter le super lot ce soir. A côté de la grosse opportunité qui s’offre à vous de remporter la bagatelle de 39 millions d’euros, n’oubliez pas qu’un millionnaire est désigné avant chaque tirage de la loterie européenne par la Française des jeux, pour empocher la somme d’un million d’euros. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux gagnant du million de la soirée a validé sa grille depuis internet. Alors si vous êtes concernés par le tirage My Million et que votre grille a été validée en ligne, vous êtes probablement l’heureux gagnant du million offert par la FDJ.

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi 17 juillet viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. On attend encore le rapport des gains pour en savoir davantage sur le nombre de mises enregistrées pour la cagnotte de ce soir. Mais nous pouvons vous garantir que des millions de joueurs en Europe ont tenté de décrocher la super cagnotte proposée ce vendredi soir dans ce tirage euromillion. A titre de rappel, la Française des jeux et ses partenaires européens ont fait monter les enchères ce soir, puisqu’aucun gagnant n’a été tiré au sort pour le précédent jackpot mis en jeu, jackpot qui s’élevait à 26 millions d’euros. Pour ce soir, la bagatelle de 39 millions d’euros était garantie au joueur qui serait en mesure de deviner les numéros gagnants de la soirée. Des dizaines de millions de joueurs ont tenté leur chance dans l’espoir de décrocher cette cagnotte. Si vous avez raté la diffusion des résultats du tirage euromillion en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants qu’il fallait cocher sur votre grille pour empocher les 39 millions d’euros mis en jeu ce 17 juillet dans la loterie européenne : 7-27-41-15-43. Mais ce n’est pas tout, il fallait également cocher sur votre grille les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher le pactole du jour: 7-9. Maintenant que vous avez connaissance des résultats du jour, il serait temps de passer aux vérifications. Le principe du jeu reste assez simple. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux que nous vous avons dévoilés, alors sachez que vous venez de remporter une super cagnotte de 39 millions d’euros, une somme qui pourrait vous faire changer radicalement de vie. En revanche, vous aurez à partager la cagnotte en parts égale, dans l’hypothèse où d’autres joueurs auraient cochés les numéros gagnants de la soirée, tout comme vous, une hypothèse qui reste peu probable si l’on se fie aux probabilités de gain offertes par une grille classique.

Résultats du tirage My million

A présent l’heure est venue de s’intéresser aux résultats du tirage My Millions. Le gagnant de la soirée, selon les informations de la FDJ, est le détenteur du code suivant : OU 340 6452.