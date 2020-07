Tirage euromillions du mardi 21 juillet 2020

Tirage du jour – Une cagnotte de 50 millions était promise à celui ou celle qui réussirait à trouver les bons numéros à la loterie européenne ce mardi 21 juillet. Pour cela, il fallait juste tenter votre chance en validant une grille classique comme l’ont fait des millions de joueurs, puis ensuite donner les numéros gagnants de la soirée. En tout il fallait une combinaison de cinq chiffres pour réussir à décrocher le super jackpot de la soirée dans la loterie euromillions. Si vous avez raté le jackpot, n’oubliez pas qu’il vous reste une seconde possibilité d’empocher la somme d’un millions d’euros, grâce au tirage My millions.

Vous avez validé une grille euromillions ce mardi 21 juillet ? Alors vous attendez surement la publication des résultats du tirage du jour. Vous ne devrez pas tarder à savoir les chiffres gagnants du jour car les résultats tant attendus de la loterie euromillion de ce mardi viennent d’être mis en ligne. Les numéros gagnants ont été dévoilés en direct lors du tirage que certains joueurs n’ont pu suivre en live pour des contraintes. Mais les numéros gagnants de ce soir sont encore disponibles en ligne pour ceux qui souhaitent savoir s’ils ont remporté le jackpot du jour ou non. Pour rappel, la française des jeux et ses partenaires européens ont mis en jeu la somme de 50 millions d’euros ce 21 juillet dans la loterie européenne. Pour remporter le gain proposé dans ce tirage euromillion, il n y avait qu’une seule chose à faire, à savoir valider une grille classique et surtout cocher les bonnes cases. Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher la cagnotte de la loterie européenne : 14-15-24-29-42. Mais ce n’est pas tout, car en plus des cinq numéros, il vous fallait également cocher les deux bons numéros étoiles dévoilés de la soirée de ce mardi, à savoir la 2 et la 4. Les résultats étant connus, c’est donc le moment de jeter un coup d’œil à votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux propriétaire des 50 millions d’euros proposés par la Française des jeux et ses partenaires européens au cours de cette soirée. Si les numéros dévoilés lors du tirage sont identiques à ceux qui figurent sur votre grille, alors vous empochez sans discussion la cagnotte du jour. Mais vous serez dans l’obligation de partager la cagnotte en parts égales, dans l’hypothèse où il y’aurait d’autres joueurs qui disposeraient de la bonne combinaison sur leur grille validée ce jour.

Résultats My Million

Comme nous l’avions indiqué, l’heureux millionnaire de la Française des jeux nous vient de la Région d’Ile de France. D’après les informations que la FDJ vient de communiquer il y’a quelques instants, l’heureux gagnant du Tirage My Millions est le détenteur du code suivant : RV 049 2923.