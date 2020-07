Euromillions : résultats du tirage du 24 juillet 2020

Tirage du vendredi – Les compteurs ont été remis à la mise initiale ce vendredi 24 juillet par la Française des jeux et ses partenaires, signe que nous avons eu un gagnant mardi dernier pour le jackpot qui était en jeu. Donc vi sous avez tenté votre chance ce soir à la loterie européenne, votre gain ne devrait pas excéder les 17 millions d’euros, encore faudrait-il réussir à avoir la bonne combinaison de la soirée. Pour le savoir jetons tout simplement un œil aux résultats qui viennent de tomber à l’instant.

Fin du suspense dans la loterie européenne, Les résultats tant attendus de la loterie euromillion pour ce vendredi 24 juillet viennent d’être dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires européens. Plus que deux tirages avant le passage au prochain mois. La bonne, nous avons déjà un gagnant pour le mois de juillet, puisque la cagnotte mise en jeu ce soir est revenue à la mise initiale qui est de 17 millions d’euros. L’attente fut longue pour certains joueurs, mais les numéros gagnants de la soirée sont enfin connus. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre en direct le tirage euromillion de ce 24 juillet, il n’y a pas de soucis à se faire car nous vous permettons de découvrir les numéros gagnants de ce soir. Pour repartir avec la cagnotte, il fallait cocher les numéros suivants sur votre grille : 8-9-27-28-50. En plus des cinq numéros gagnants, il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher la cagnotte proposée ce soir aux joueurs de la loterie européenne : 4-12. Les résultats étant connus, l’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 17 millions d’euros. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Dans le cas contraire, pensez à jeter un œil à votre code My Million, puisqu’il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros ce soir.

Résultat du tirage My Million

Le tirage My Million est une sorte de bonus supplémentaire de la Française des jeux qui concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le détenteur du code My Millions suivant : JH 979 5073. Selon les informations dévoilées par la Française des jeux, l’heureux millionnaire de la soirée n’est pas francilien, comme c’était le cas mardi dernier. Le gagnant My Million a été plus précisément localisé dans le département du Grand Est.