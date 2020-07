Euromillions : résultats du mardi 28 juillet 2020

Tirage du jour – Ce mardi 28 juillet correspond à l’avant dernière chance de remporter le jackpot dans la loterie européenne pour le 7e mois de l’année 2020. Pour cet-dernier tirage du mois de juillet, la cagnotte proposée par la Française des jeux et ses partenaires européens s’élevait à 26 millions d’euros, ce qui signifie que nous n’avons pas eu de gagnants la semaine dernière dans la loterie européenne. C’est donc ce soir que nous saurons officiellement si nous avons deux gagnants pour ce mois d’octobre à la loterie ou un seul, puisque mardi ce correspond à la dernière chance de remporter quelque chose dans cette grande loterie jouée dans plusieurs pays du Vieux Continent.

Les résultats euromillions de la loterie européenne pour ce mardi 28 juillet viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. Pour rappel, ce mardi correspond à l’avant dernier tirage de la loterie euromillion pour le mois en cours. Si vous avez été parmi ceux qui ont tenté leur chance ce soir, alors vous êtes probablement dans l’attente des résultats de la loterie européenne. La cagnotte du jour s’élevait à 26 millions d’euros, puisqu’aucun gagnant n’avait été désigné lors du précédent tirage. Si vous êtes un joueur résidant en France, alors vous devez aussi probablement être dans l’attente du code My Million gagnant de ce soir. Si votre ticket a été enregistré sur Internet, alors il y a de grandes chances que vous soyez désigné ce soir pour repartir avec le million de la Française des jeux, car le gagnant du million est un joueur qui validé sa grille en ligne, selon les informations dévoilées en direct il y’a quelques instants.

Les résultats de la loterie euromillion de ce soir viennent de tomber à peine. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’établissait à 26 millions d’euros, ce qui signifie que nous n’avons pas eu de gagnant lors du précédent tirage effectué le vendredi. Pour ce soir, vous avez la possibilité de gagner jusqu’à 26 millions d’euros à la loterie euromillion. Mais pour cela, il fallait que vous cochiez les bons numéros de la soirée. Les numéros gagnants de ce soir sont les suivants : 9-13-15-17-34. Mais ce n’est pas tout. Pour repartir avec le jackpot, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles : 2-7. C’est donc le moment de jeter un œil à votre grille pour savoir si vous avez gagné. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion correspondent à ceux que vous avez cochés, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ est intégralement à vous. Dans l’éventualité où vous serez deux à avoir coché les bons numéros, alors la cagnotte sera redistribuée entre vous en parts égales. Mais il est très rare d’avoir plusieurs gagnants pour un même jackpot à l’euromillion. Chaque joueur a une chance sur 139 millions d’avoir la bonne combinaison, autant dire que c’est une chance qui ne sourira pas à tout le monde. La FDJ vous offre aussi une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, ou dépenser un centime de plus. Pour repartir avec le million de la FDJ, il suffit juste de croiser les doigts pour que votre code My Million soir tiré au sort avant le tirage euromillion du jour. Pour ce soir, le code qui empoche le million de la FDJ est le suivant : KI 833 7510. L’heureux gagnant de la soirée nous vient de la Bretagne.

Comment jouer à l’euromillions ?

Pour participer à la loterie euromillions, il suffit de valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Ensuite, cochez tout simplement des numéros de votre choix et attendre les résultats du tirage qui se font chaque mardi et vendredi en soirée.