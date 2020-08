Euromillions : résultats du tirage du vendredi 7 août 2020

Tirage du jour – En l’absence d’un gagnant pour le mardi, le pactole proposé par la FDJ et ses partenaires européens ce vendredi 7 août est passé à 64 millions d’euros. Alors si vous faites partie des millions de joueurs ayant validés une grille à l’euromillion ce jour, sachez que vous avez une chance d’empocher la bagatelle de plus de 60 millions d’euros. Vous deviendrez également le le premier gagnant du mois d’octobre, si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux qui ont été dévoilés par la Fdj il y’a quelques instants.

Les résultats du tirage euromillions de la soirée du vendredi 7 août viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. Deux semaines et toujours pas de gagnant à la loterie européenne. Mais les choses pourraient changer ce soir si seulement un seul joueur réussissait à deviner la bonne combinaison de la soirée. Pour le savoir, il suffit de jeter un œil aux résultats de la loterie euromillion qui sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. En attendant de connaître le rapport des gains de la soirée, il est important de savoir que des millions de joueurs ont tenté leur chance ce soir pour essayer de repartir avec les 64 millions d’euros offerts par la FDJ et ses partenaires européens. Mais il ne suffit pas de valider une grille espérer repartir aussi facilement avec ce beau pactole de plusieurs millions d’euros. Il faut surtout cocher les bons numéros tirés au sort pour empocher la cagnotte du jour. Vous avez probablement manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros gagnants de ce vendredi 7 août 2020, avec en bonus le code My Million qui repart avec le million d’euros offert par la Française des jeux avant chaque tirage.

L’attente était longue mais les résultats tant attendus de la loterie euromillion de ce vendredi viennent sont bel et bien là. Pour rappel, la Française des jeux et ses partenaires ont fait monter les enchères pour la soirée de ce 7 août 2020, puisqu’aucun gagnant n’avait été tiré au sort mardi dernier pour le jackpot qui était proposé. Donc si vous avez validé une grille de la loterie européenne ce vendredi 07 octobre, attendez-vous à empocher une cagnotte de 64 millions d’euros, une somme qui vous reviendra à la seule condition que vous ayez les bons numéros de la soirée. Sans même avoir les chiffres en direct, l’on peut affirmer que des dizaines de millions de joueurs ont tenté leur chance dans l’espoir de décrocher ce jackpot dans la loterie. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu suivre en direct les résultats du tirage euromillion, alors nous vous invitons à découvrir les numéros qu’il fallait cocher ce soir sur votre grille pour empocher les 64 millions d’euros de la FDJ et ses partenaires : 36-20-5-41-21. Mais ce n’est pas tout, il fallait également cocher sur votre grille les deux numéros étoiles de la soirée pour empocher les 64 millions d’euros : 11-6. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous avez coché les bonnes caches. Si tel est le cas, alors sachez que vous venez de remporter la bagatelle de 64 millions d’euros. Cependant la règle du jeu vous imposera de partager la cagnotte en parts égales, si vous n’êtes pas l’unique joueur européen à avoir coché les bonnes cases pour ce vendredi. Dans l’éventualité où vous auriez raté le jackpot de la soirée, la Française des jeux vous offre une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir.

Résultats du tirage My Millions

Outre le tirage principal de la loterie qui garantit un minimum de 17 millions d’euros au gagnant, la Française des jeux vous offre la possibilité d’empocher la somme d’un million d’euros, même si votre grille n’est pas gagnante. Pour ce soir, l’heureux millionnaire est le détenteur du code suivant : HK 751 8334.