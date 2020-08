Résultats euromillions : tirage du vendredi 14 août 2020

Tirage du jour – Pour ceux qui ont validé une grille ce soir, nous vous rappelons que le super jackpot de 190 millions d’euros n’est pas mis en jeu ce soir. La raison, la cagnotte proposée par la Française des jeux et ses partenaires n’a pas encore atteint le plafond de gain autorisé. Pour ceux qui ont validé une grille ce soir, le montant maximum auxquels ils peuvent s’attendre ce soir est la somme de 85 millions d’euros. Mais encore faudra-t-il avoir les bons numéros de la soirée pour espérer repartir avec le jackpot. Pour ce soir, l’heureux millionnaire de la Fdj est un joueur qui a validé sa grille depuis la région d’ile de France.

Les résultats de la loterie euromillion du jour, ainsi que le gagnant du million proposé par la Française des jeux avant chaque tirage, sont enfin disponibles, pour le plus grand bonheur des joueurs. Mais avant, il est bon de rappeler que la FDJ et ses partenaires ont fait monter les enchères pour ce vendredi soir à la loterie européenne. Si vous avez tenté votre chance ce soir, alors n’aurez probablement pas à le regretter puisqu’une super cagnotte vous attend ce vendredi. Le jackpot garanti au gagnant de ce soir est passé à 85 millions d’euros, puisqu’aucun gagnant n’a été désigné lors du précédent tirage. Si vous avez manqué la diffusion en direct, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du soir. Aussi nous vous offrons la possibilité de découvrir le code My Million qui a été tiré au sort pour le million d’euros supplémentaire offert par la Française des jeux.

Les résultats tant attendus de la loterie euromillion et du tirage My Million de ce vendredi 14 août 2020 ont finalement été dévoilés par la Française des jeux et ses partenaires. Le jackpot mis en jeu ce soir a encore battu des records, puisqu’aucun gagnant n’a été désigné lors du précédent effectué le mardi. Les joueurs qui ont validé une grille avaient la promesse de repartir avec la mirobolante somme de 85 millions d’euros. Nous sommes encore loin du plafond de gain autorisé dans la loterie européenne, mais la cagnotte ne tardera pas à repasser à sa mise initiale, si un gagnant était désigné au cours de la soirée tout naturellement. Pour remporter la somme mise en jeu, il fallait tout simplement valider une grille ou même plusieurs, histoire de décupler vos chances de gain. Mais la tache la plus difficile de la soirée consistait à cocher les bonnes cases qui forment la combinaison de ce vendredi soir. Pour empocher le jackpot du tirage euromillion de ce soir, il fallait jouer les numéros suivants : 9-10-19-42-49. Mais ce n’est pas encore fini car il fallait également cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée, la 4 et la 12, soit en tout une belle combinaison de 7 chiffres. Place désormais aux vérifications, puisque les résultats du jour viennent d’être dévoilés. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors sachez que vous venez d’empocher la bagatelle de 85 millions d’euros.

Tirage my Million

Si malheureusement vous avez raté le jackpot de la soirée, n’oubliez pas qu’il vous reste une seconde chance de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux ne concerne pas tous les joueurs malheureusement, mais uniquement les joueurs résidant en France, DOM et TOM inclus. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le propriétaire du code suivant : EM 957 7653. Selon les informations de la française des jeux, ce n’est pas un joueur en ligne qui remporte le gain My Million de vendredi 14 août 2020. L’heureux millionnaire est un joueur qui a validé sa grille dans la région d’Ile de France selon la FDJ, les franciliens sont donc à l’honneur ce soir pour le tirage My Millions.