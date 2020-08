Euromillions : résultats du tirage du mardi 18 août

Tirage du jour – Pour ceux qui ont validé une grille ce soir, nous vous rappelons que le super jackpot de 190 millions d’euros n’est pas mis en jeu ce soir. Par contre, la française des jeux et ses partenaires garantissent un super jackpot au joueur qui déveinera ce soir les bons numéros. Pour ceux qui ont validé une grille, le montant maximum auxquels ils peuvent s’attendre ce soir est la somme de 95 millions d’euros. Mais encore faudra-t-il avoir les bons numéros de la soirée pour espérer repartir avec le jackpot. Pour ce soir, l’heureux millionnaire de la FDJ n’est pas un joueur qui a validé sa grille en ligne, mais plutôt un joueur qui a validé sa mise dans le Grand Est.

Les résultats tant attendus du tirage euromillions de ce mardi 18 août viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires européens. La cagnotte proposée à l’euromillion pour ce mardi soir connaît une nouvelle hausse. La raison est liée en l’absence d’un gagnant lors du précédent tirage qui a eu lieu le vendredi. Si vous avez validé une grille ce soir, alors vous avez la possibilité d’empocher une immense fortune grâce à la Fdj et ses partenaires européens. La cagnotte mise en jeu est passée à 95 millions d’euros ce 18 août, un jackpot qui pourra certainement vous aider à accomplir vos projets les plus fous. Mais il ne faut rêver si facilement à cette cagnotte, si vous n’avez pas validé une grille. Et si vous avez été de ceux qui ont tenté leur chance, n’oubliez pas qu’il vous faut une combinaison de 7 chiffres en tout pour repartir avec les gains du jour, sans oublier le petit bonus de la Fdj aux joueurs français. Sans plus attendre jetons un coup d’œil aux numéros gagnants du jour.

Les résultats de la loterie euromillion de ce mardi viennent à l’instant d’être diffusés en direct. Mais si vous avez manqué la diffusion en live, nous vous offrons l’opportunité de connaître les numéros gagnants de la soirée. Mais avant, nous vous rappelons qu’il fallait une combinaison de 7, soit cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles, pour empocher la cagnotte proposée ce soir dans cette loterie. Et si vous avez la bonne combinaison, vous pourriez repartir avec la bagatelle de 95 millions d’euros ce mardi après le tirage euromillion. Sans plus attendre découvrons ensemble les numéros qu’il fallait cocher pour empocher la cagnotte du jour : 6-12-17-34-42. Mais ce n’est pas fini. Pour empocher pour de vrai la cagnotte de la soirée, il fallait compléter votre combinaison avec les deux numéros étoiles suivants : 5-12. Les résultats étant connus, il est à présent temps de passer aux vérifications. Si les numéros ici dévoilés sont bel et bien identiques à ceux que vous avez joué sur votre grille de la soirée, alors sachez que vous êtes le deuxième gagnant du mois d’octobre, puisque vous empocher la somme de 95 millions d’euros. Dans le cas contraire, pensez à jeter un œil à votre code My Million, puisqu’il peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros ce soir. Ce bonus supplémentaire de la Française des jeux concerne uniquement les joueurs résident en France, DOM et TOM inclus.

Résultats My million

En plus du tirage principal, l’euromillion vous offre une seconde possibilité d’être millionnaire, même si vous avez manqué le super jackpot qui est mis en jeu lors de chaque tirage. Pour y participer, pas besoin de débourser un sou, il suffit juste de croiser les doigts et espérer que son code My Million soit tiré au sort dans la loterie européenne. L’heureux millionnaire de la Française des jeux pour ce soir est le détenteur du code My Millions suivant : CC 440 6829. Selon les données de localisation, le millionnaire du jour n’est pas francilien, mais nous vient plutôt du département du Grand Est.