Résultats euromillions du vendredi 21 août 2020

Tirage du jour – Nous nous rapprochons timidement du fameux plafond de gain autorisé dans la loterie européenne. Pour rappel, cela fait plusieurs jours qu’aucun joueur, aussi bien en France qu’en Europe, n’a réussi à remporte le jackpot proposé par la Française des jeux et ses partenaires. Cela pourrait changer ce soir si un joueur réussit à donner la bonne combinaison. Mais les probabilités de gains sont quasiment faibles, puisqu’il en plus des cinq numéros gagnants, vous devez aussi cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée, soit une combinaison totale de 7 chiffres à réussir sur votre grille. En cas de succès nous vous rappelons que vous pouvez empocher la somme de 110 millions d’euros dans la loterie européenne, sans oublier le tirage My million.

Les résultats du tirage euromillions de ce vendredi 21 août sont enfin tombés. La française des jeux et ses partenaires européens ont dévoilé les numéros gagnants du jour, des numéros qui, s’ils figurent sur votre grille, font de vous le gagnant d’un joli pactole de 110 millions d’euros. Et pour l’avoir, vous n’aurez besoin que d’un investissement de 2,5 euros, le cout d’une grille classique. Mais le plus difficile reste à venir, car en plus de la grille, vous devez être en mesure de deviner les numéros qui seront tirés ce soir et les cocher sur votre grille. Si vos numéros sont les bons, alors vous repartez avec la somme mise en jeu. Les résultats de la soirée de ce 21 août sont enfin disponibles en ligne pour le plus grand bonheur des joueurs. N’oubliez pas aussi que les résultats du tirage My Million qui ne concerne que les joueurs résidant en France et dans les DOM, sont également disponibles depuis quelques minutes. Si vous avez manqué la diffusion en direct, nous vous offrons l’occasion de redécouvrir la combinaison gagnante de ce vendredi soir. Première info concernant le tirage My million, le gagnant nous vient du département du Grand Est.

Fin du suspense et de l’attente, les résultats de la loterie euromillion que vous attendiez depuis quelques heures viennent d’être dévoilés en direct par la Française des jeux et ses partenaires. Petit rappel de la cagnotte mise en jeu ce soir dans cette loterie européenne. Pour ceux et celles qui ont joué une grille ce vendredi soir, la FDJ et ses partenaires vous garantissait une cagnotte de 110 millions, à condition que votre grille porte les numéros gagnants de ce tirage euromillion. Donc l’unique chose à faire pour repartir avec les 111 millions d’euros ce vendredi soir était valider une grille comme tous les autres joueurs, mais surtout cocher les bons numéros. Pour le tirage de ce soir, le dernier du mois en cours faut-il préciser, voici les numéros qu’il fallait jouer pour remporter le gros lot : 10-15-35-44-50. Mais il vous fallait en réalité plus que cinq chiffres pour empocher les 110 millions d’euros, puisqu’il vous fallait aussi jouer les deux bons numéros étoiles: 3-5. Les résultats étant connus, place maintenant aux vérifications. Si les numéros dévoilés sont identiques à ceux qui ont été cochés sur votre grille, alors sachez que vous êtes l’heureux gagnant du jackpot proposé par la Française des jeux et ses partenaires européens vous revient de droit, à savoir la bagatelle de 110 millions d’euros. Cependant, la règle du jeu vous imposera de la partager en parts égales si vous n’avez pas été le seul joueur à avoir réussi la bonne combinaison de ce tirage. A côté du tirage principal, la Française des jeux vous offre la possibilité de gagner la somme d’un million d’euros. Découvrons tout de suite le code de l’heureux millionnaire.

Tirage My Million

Premier indice, l’heureux millionnaire n’est pas un joueur ayant validé sa mise en ligne ce soir. Donc si vous avez joué votre grille sur internet, vous pouvez dire adieu au million de la Française des jeux. Le code gagnant est le suivant : MH 105 6486.