Euromillions : résultats du tirage du mardi 25 août 2020

Qui va repartir avec la cagnotte du jour à la loterie euromillion ? Pour avoir la réponse à cette question, il suffit de jeter un œil aux résultats du tirage de ce mardi 25 août. Rappelons qu’il s’agit officiellement de l’avant dernière chance de remporter le jackpot dans ce onzième mois de l’année. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats de la loterie européenne pour ce mardi étaient attendus par des dizaines de millions de joueurs. La raison, la cagnotte proposée ce soir a encore augmenté. Nous ne sommes plus à la mise initiale, mais plutôt à une mise de 122 millions d’euros garantie au gagnant de la loterie européenne ce soir. L’unique chose à faire était de valider une grille et attendre les résultats de l’euromillion pour être sur l’issue du tirage du jour. Mais le plus important par-dessus-tout, était de parvenir à cocher les bons numéros de la soirée, à savoir cinq numéros gagnants et deux numéros étoiles. Sans plus tarder, nous vous laissons la combinaison qui ouvrait la porte aux 122 millions d’euros proposés lors du tirage euromillion de ce mardi : 18-37-39-30-7. Mais ce n’est pas fini car il vous fallait aussi cocher les deux bonnes étoiles du jour pour empocher la cagnotte de ce 25 août : 10-8. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si le méga jackpot de la soirée a été remporté par un joueur. Si les numéros cochés sur votre grille correspondent à ceux que nous venons de vous dévoiler, alors vous devez très rapidement prendre attache avec la Fdj pour entrer en possession de votre gain. Dans le cas contraire, il n’y a pas de quoi être déçu puisque la Française des jeux vous offre une seconde chance de devenir millionnaire ce soir, si vous ne l’êtes pas encore.

Résultats My Millions

Outre le tirage euromillions, la FDJ vous offre l’occasion de devenir millionnaire grâce au tirage My Millions. Pour décrocher le jackpot d’un million d’euros proposé, il suffit juste que le facteur chance soit de votre côté. L’heureux gagnant du soir est le code suivant : QF2156243.