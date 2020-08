Euromillions : résultats du tirage du vendredi 28 août 2020

Tirage du jour – Le mois d’aoûr va-t-il s’achever sans gagnants à l’euromillions ? Nous ne tarderons pas à le savoir car les résultats tant attendus de la loterie européenne viennent d’être mis en ligne par la Française des jeux et ses partenaires européens. Le seuil avait été atteint le mardi dernier. Mais la FDJ et ses partenaires européens ont décidé de reconduire la cagnotte pour ce vendredi 28 qui rappelons-le, marque le dernier tirage du mois de septembre. Le prochain gagnant des 140 millions d’euros sera probablement connu ce soir. Pour le savoir jetons un œil aux résultats dévoilés il y’a un instant par la Française des jeux et ses partenaires européens.

Les résultats du tirage euromillions de ce vendredi 28 août sont enfin disponibles pour le plus grand bonheur des joueurs. La FDJ et ses partenaires ont fait monter les enchères pour ce vendredi soir à l’Euromillion. La raison, aucun gagnant n’a été tiré au sort le mardi dernier à la loterie européenne Pour ce dernier tirage du mois d’août, le jackpot promis au gagnant de ce soir s’établit à 140 millions d’euros, ce qui représente le gain minimum garanti dans cette loterie européenne. Les résultats tant attendus de la soirée viennent d’être livrés il y’a quelques instants. Si vous avez manqué le direct, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants de la soirée de ce vendredi. Outre les résultats gagnants du jour, nous allons également vous révéler le code My Million qui repart avec le million d’euros offert par la Française des jeux à un joueur résidant en France ou dans les départements d’outremer française.

Fin du suspense dans la loterie euromillion de ce vendredi 28 août 2020. Pour rappel, il s’agit de l’avant dernier tirage du mois, ce qui veut dire que nous ne tarderons pas à savoir combien de gagnants nous aurons au cours du dixième mois de l’année. Pour rappel, la cagnotte proposée ce soir aux joueurs est de nouveau passée en hausse, car aucun joueur n’avait réussi à donner la bonne combinaison mardi dernier. Et les choses pourront changer ce soir, enfin si un joueur à les bons numéros sur sa grille. Pour le savoir il suffit de jeter un œil aux résultats euromillions de ce vendredi 28 août qui viennent d’être mis en ligne. Pour empocher les 140 millions d’euros, il fallait jouer les numéros suivants ce soir : 7-12-16-17-31. Mais ce n’est pas suffisant pour repartir avec la cagnotte du jour. En plus des cinq numéros gagnants, il fallait aussi avoir les bonnes étoiles de la soirée : 7-9. C’est le moment de vérifier votre ticket pour savoir si vous avez remporté le gros lot ce soir. Si les numéros indiqués sont identiques à ceux qui ont été cochés sur votre grille, alors le jackpot proposé ce soir vous revient de droit. Par contre, la règle du jeu vous imposera de la partager en parts égales si vous n’avez pas été le seul joueur à cocher les bonnes cases ce vendredi, mais rassurez-vous, cela arrive très rarement dans la loterie européenne.

Résultats du tirage My Million

Outre le jackpot, la FDJ offre à chaque joueur la possibilité de devenir millionnaire avant chaque tirage de la loterie. Que ce soit en ligne ou sur le Web, chaque grille euromillion génère un identifiant qui peut vous permettre d’empocher un million d’euros. Vous n’avez aucun centime à débourser pour bénéficier de ce bonus de la FDJ. La seule condition est de valider une grille et être un résident de la France ou d’un DOM. Pour ce soir, le code My Million tiré au sort est le suivant : JT 890 4629. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux millionnaire de la soirée est un joueur internet. Plus précisément il s’agit du détenteur du code My Million suivant : WF 229 9684.