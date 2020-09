Euromillions : résultats du tirage du mardi 1er septembre

Tirage du jour – La FDJ et ses partenaires n’ont pas fait monter les enchères ce soir à l’euromillion. Si vous avez tenté votre chance ce soir, alors n’aurez probablement pas à le regretter puisqu’une super cagnotte vous attend ce mardi. Le jackpot garanti au gagnant de ce soir s’élève à 156 millions d’euros. Si vous avez manqué le direct, alors nous vous proposons de redécouvrir les numéros gagnants du soir. En bonus, nous allons également vous révéler le code My Million qui repart avec le million d’euros supplémentaire offert par la Française des jeux lors de chaque tirage.

Les résultats de la loterie euromillion de ce vendredi soir viennent d’être dévoilés par la FDJ et ses partenaires. La cagnotte proposée ce soir par la Française des jeux s’élevait à 156 millions d’euros, ce qui signifie que nous avons eu un gagnant lors du dernier tirage du mois d’août. Mais pour cela, il aurait fallu que vous cochiez les bons numéros de la soirée sur votre grille. Sans plus tarder, voici les numéros gagnants de ce soir à la loterie euromillion : 46-8-4-33-10. Mais ce n’est pas tout. Pour repartir avec le jackpot, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles : 2-5. C’est donc le moment de vérifier votre grille pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant des 156 millions proposés ce soir. Si les numéros dévoilés dans ce tirage euromillion sont identiques à ceux que vous avez cochés sur votre grille, alors le jackpot proposé ce soir par la FDJ et ses partenaires est intégralement à vous. Dans l’éventualité où vous serez deux à avoir coché les bons numéros, alors la cagnotte sera partagée entre vous en parts égales. Chaque joueur a une chance sur 139 millions d’avoir la bonne combinaison, autant dire que c’est une chance qui ne sourira pas à tout le monde. La FDJ vous offre aussi une seconde possibilité de devenir millionnaire ce soir grâce à votre code My Million. L’identifiant de votre grille peut vous faire gagner la somme d’un million d’euros sans que vous dépensiez un centime de plus. Pour repartir avec le million de la française des jeux, il faut juste de croiser les doigts pour que votre code My Million soit tiré au sort en direct avant les résultats. Pour ce soir, le code qui empoche le million de la FDJ est le suivant : IR 486 1016. L’heureux millionnaire de la FDJ est un joueur ayant validé sa grille sur Internet.

Comment jouer à l’euromillions ?

Pour prendre part à l’euromillions, il suffit de valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros. Ensuite il faut cocher des numéros gagnants de son choix, une combinaison de 7 chiffres au total. Une fois les numéros cochés, faire valider sa mise en ligne ou auprès d’un buraliste avant 20h. Si vos numéros sont tirés au sort alors la cagnotte de la soirée vous revient de droit.