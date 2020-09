Euromillions : résultats du vendredi 4 septembre 2020

Tirage du jour – Si vous avez validé une grille ce soir à la loterie européenne, alors sachez qu’une super cagnotte de 17 millions vous attend, à condition que vous ayez les bons numéros du jour. Pour le savoir, il suffit juste de jeter un oeil aux résultats euromillion qui viennent d’être diffusés il y’a quelques instants par la française des jeux et ses partenaires. Mais si vous avez manqué le direct, vous n’avez pas à vous inquiéter, puisque nous vous proposons de redécouvrir les numéros qu’il fallait cocher ce soir pour empocher la cagnotte du jour. Et peu importe le résultat, n’oubliez pas que la FDJ vous offre une seconde chance d’être millionnaire ce soir grâce à votre code My million qui fait office d’identifiant de votre grille euromillion.

Avant d’aller plus loin en vous dévoilant les résultats du tirage euromillions de ce vendredi, nous vous rappelons qu’une cagnotte de 17 millions d’euros attend le gagnant de ce soir. Ce montant qui constitue le plafond de gain est proposé aux joueurs qui ont validé une grille classique ce 4 septembre. Mais pour repartir avec la somme proposée, il faudrait réussir une combinaison de 7 chiffres. Chaque grille validée offre une chance sur 139 millions d’empocher le jackpot, mais difficile ne veut pas dire impossible. Pour ceux qui suivent la loterie, des joueurs ont déjà remporté l’ultime cagnotte, même si aucun français ne l’a encore gagné dans cette loterie européenne. Pour repartir avec le jackpot de la soirée, il fallait simplement jouer les numéros suivants : 6-22-29-40-43. Mais ce n’est pas suffisant pour empocher le jackpot. Outre les cinq numéros gagnants, il fallait aussi cocher les deux bons numéros étoiles de la soirée: 4-7 . Les résultats étant connus, l’heure est maintenant aux vérifications pour savoir si vous êtes l’heureux gagnant du jour le jackpot proposé par la Française des jeux et ses partenaires. Si les numéros dévoilés lors du tirage euromillion figurent sur votre grille alors vous empochez sans discussion la cagnotte du jour. Outre le jackpot, rappelez-vous que votre code My Million qui fait office d’identifiant de votre grille peut également faire de vous un millionnaire ce soir, à condition bien sûr que le code en question soit tiré au sort ce soir par la Française des Jeux. Parmi les conditions requises pour être éligible, il faut que votre grille soit validée depuis la France Metropolitaine. Pour ce soir, le code My Million tiré au sort pour le million d’euros de la Française des jeux est le suivant : BC 472 0015.

Comment participer à l’euromillions ?

Rien de plus simple, il vous suffit de valider une grille classique moyennant la somme de 2,5 euros, en ligne ou auprès d’un buraliste. Une fois la mise enregistrée, il faudrait ensuite cocher 7 numéros sur votre grille. Si vos numéros sont tirés au sort, alors vous remportez la mise proposée par la FDJ et ses partenaires. Si vous avez les bons numéros de ce soir, alors vous empocherez la somme de 17 millions d’euros.